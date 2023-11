CBOE GLOBAL MARKETS - Kurssprung nach Zahlen

Cboe Global Markets Inc. - WKN: A1CZTX - ISIN: US12503M1080 - Kurs: 169,500 $ (Nasdaq Basic)

Der Börsenbetreiber CBOE Global Markets gab am Freitag Zahlen bekannt. Das Unternehmen übertraf beim Gewinn je Aktie mit 2,06 USD die Schätzungen der Analysten um 20 Cent. Der Umsatz lag bei 480,50 Mio. USD und damit 0,61 Mio. über den Schätzungen. Die Aktie reagierte am Freitag mit einem Plus von 4,15% und sprang auf ein neues Allzeithoch.

Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Rally. Im Januar 2018 markierte sie ein wichtiges Hoch bei 138,45 USD und konsolidierte danach lange auf hohem Niveau seitwärts. Ab April 2023 drückte der Wert mehrere Monate gegen dieses Hoch. Erst seit 13. Juli 2023 liegt jeder Tagesschlusskurs über diesem Hoch. Seit 03. August läuft eine steile Rally ab. Die in mehreren Kaufwellen am 18. Oktober zu einem Hoch bei 165,87 USD führte. Dieses Hoch durchbrach die Aktie am Freitag mit einer langen weißen Kerze. Dabei war das Volumen deutlich überdurchschnittlich.

Rally kann weitergehen

Das Chartbild der CBOE-Aktie ist klar bullisch. Die Rally sollte in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen. Die nächste große Hürde ist eine obere Begrenzung der Rally seit März 2023. Diese Begrenzung liegt heute bei 173, 68 USD. Ein langfristiges Ziel liegt bei rechnerisch 210,68 USD.

Unter das Tief vom Freitag bei 162,38 USD sollte der Wert nicht mehr abfallen. Denn ein Rückfall darunter würde auf eine Abwärtsbewegung in Richtung des Aufwärtstrends seit März 2023 bei aktuell 151,93 USD hindeuten und sogar die Möglichkeit zu einem Pullback an die große Konsolidierungsbewegung ab Januar 2018 ermöglichen.

Fazit: Der Ausbruch vom Freitag dürfte der CBOE-Aktie weiteren Auftrieb verleihen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)