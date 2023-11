EQS-News: Elfte Akquisition im Jahr 2023: Mutares unterzeichnet einen Vertrag zur Übernahme der High Precision Components Witten GmbH von der Westebbe Verwaltungs GmbH und Peter Flaschel

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Elfte Akquisition im Jahr 2023: Mutares unterzeichnet einen Vertrag zur Übernahme der High Precision Components Witten GmbH von der Westebbe Verwaltungs GmbH und Peter Flaschel



Elfte Akquisition im Jahr 2023: Mutares unterzeichnet einen Vertrag zur Übernahme der High Precision Components Witten GmbH von der Westebbe Verwaltungs GmbH und Peter Flaschel Neues Add-on-Investment für die KICO & ISH Gruppe zur Stärkung der Gruppe als Systemlieferant für hochwertige Automobiltechnik

Spezialist für innovative Präzisionskomponenten für OEMs

Synergien im Produktionsprozess mit Portfoliounternehmen KICO & ISH Gruppe erwartet München, 6. November 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat einen Vertrag zum Erwerb der High Precision Components Witten GmbH von der Westebbe Verwaltungs GmbH und Peter Flaschel unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird für das 4. Quartal 2023 erwartet. Die High Precision Components Witten GmbH, ein führender Tier-1-Automobilzulieferer, wird sich dem Firmenverbund KICO & ISH anschließen und die Marktpräsenz der Gruppe stärken. Das 2015 gegründete Unternehmen High Precision Components, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1901 zurückreichen, hat seinen Sitz in Witten, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeitende, die Präzisionskomponenten für Erstausrüster herstellen, darunter Scharniere, Schließsysteme und Karosseriemodule. Mit der Beteiligung an der High Precision Components Witten GmbH unterstreicht Mutares sein Engagement, das Segment Automotive & Mobility zu stärken und sein Portfolio zu erweitern. Mutares formt mit diesem strategischen Schritt eine schlagkräftige Zulieferergruppe, um produktionsseitige und vertriebliche Synergien zu heben und gleichzeitig dem sich dramatisch verändernden Marktumfeld in der Automobilzulieferung unter Berücksichtigung des aktuellen Technologie-, Produkt- und Kundenspektrums Rechnung zu tragen und die KICO GmbH und die Innomotive Systems Hainichen GmbH (ISH) gemeinsam mit der High Precision Components Witten GmbH nachhaltig und zukunftssicher zu positionieren. Die strategische Allianz verspricht, das nachhaltige Wachstum von High Precision Components zu beschleunigen. Durch die Zusammenarbeit mit den Mutares-Unternehmen KICO & Innomotive Systems Hainichen wird die Weiterentwicklung von High Precision Components vorangetrieben. Angesichts der sich verändernden Anforderungen der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung der Fachkenntnisse im Bereich Scharniere und Schließsysteme, um eine führende Position in diesem Bereich zu erreichen. Mark Friedrich, CFO von Mutares, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, unsere elfte Akquisition im Jahr 2023 bekannt geben zu können. Mit dieser Transaktion unterstreichen wir unsere Erfahrung im Segment Automotive & Mobility für Präzisionskomponenten für Tier-1-Hersteller. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die High Precision Components Witten GmbH in ihren Kernkompetenzen weiterentwickelt werden kann und dabei wertvolle Synergien realisiert und den Wettbewerbsvorteil stärkt.“ Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

