Hensoldt: Das dürfte reichen…

Befeuert wurden die letzten Kurssprünge auf beispielshalber 30,25 in 2023 und 37,54 Euro durch die Erwartung steigender Aufträge im Rüstungsgeschäft ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine. Seit April dieses Jahres herrscht aber bei Hensoldt eine klassische Konsolidierung, die bis Anfang Oktober auf 24,54 Euro und damit einer wichtigen Unterstützung aus Ende letzten Jahres talwärts geführt hatte. Ausgerechnet an dieser Stelle versucht die Aktie nun einen Turnaround zu vollziehen und attackiert geradewegs ihren laufenden Abwärtstrend in dieser Woche.

Ausbruch erwartet

Kursnotierungen oberhalb von 30,00 Euro könnte dem Wertpapier von Hensoldt wieder gewisse Kapitalzuflüsse sichern, Kursgewinne an 30,96 und darüber 33,24 Euro wären in diesem Szenario nicht ungewöhnlich und würden sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Vorsicht sollten Investoren jedoch bei Notierungen unterhalb von 26,54 Euro walten lassen, dies würde nämlich Anzeichen auf einen Rücklauf zurück an die Verlaufstiefs aus Anfang Oktober bei 24,54 Euro aussenden. Rein aus der Kursentwicklung seit Mitte September lässt sich ein derartiges Szenario für die Aktie derzeit allerdings nicht ableiten.