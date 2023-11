LUFTHANSA - Vorsicht! Aktie ist gut gelaufen!

Deutsche Lufthansa AG - WKN: 823212 - ISIN: DE0008232125 - Kurs: 7,523 € (XETRA)

Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa eines der besten Ergebnisse der Firmengeschichte erzielen können. Dies kann man der Börse gut an und seit ihrem Tief konnte die Aktie um fast 20 % zulegen. Geht da vielleicht noch mehr?

Aktuelle Woche birgt Herausforderungen

Mit den aktuellen Kursgewinnen erreicht die Lufthansa-Aktie ab ca. 7,60 EUR einen ersten Widerstandsbereich. Dieser zieht sich bis knapp 8 EUR hin und könnte eine neue Verkaufswelle einleiten.

Bei einer solchen würde es dann spannend werden. Können die Käufer die ersten Supports um 7,15 EUR bzw. 6,80 EUR erfolgreich verteidigen und der ersten Kaufwelle eine zweite folgen lassen? Im Rahmen einer solchen Entwicklung würde die Aktie an einem eventuellen Boden arbeiten und damit den schon seit März laufenden Abwärtstrend beenden.

Die Alternative liegt auf der Hand. So dynamisch und schwungvoll die aktuelle Erholung auch ist, am Ende bleibt es eine Erholung und die Kurse fallen in den nächsten Wochen wieder auf ein neues Tief zurück.

Fazit: Das grundlegende Chartbild in der Lufthansa-Aktie hat sich in den vergangenen Tagen spürbar verbessert. Ob die Aktie damit mittelfristig über den Berg ist, bleibt aber noch abzuwarten. Hier dürfte die nächste Korrektur mehr Aufschluss geben und diese könnte in den kommenden Tagen starten. Gerade kurzfristig ist die Lufthansa-Aktie für mich auf diesem hohen Niveau deshalb kein „Kauf“ mehr.

Trading kannst du nicht nur lernen, du musst es auch! Ich helfe dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

Deutsche Lufthansa Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)