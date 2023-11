Original-Research: 3U HOLDING AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: 3U HOLDING AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu 3U HOLDING AG Unternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.11.2023 Kursziel: 2,90 Euro (zuvor: 3,05 Euro) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Schwache Entwicklung im SHK-Segment führt zu Prognosesenkung Die 3U HOLDING AG hat jüngst ihre FY-Prognose aufgrund einer ausbleibenden Verbesserung im SHK-Segment gesenkt. Zwar wiesen wir seit März auf das schwache Marktumfeld und die u.E. ausbleibende Erholung hin, sodass wir mit einer leichten Verfehlung gerechnet hatten, wurden jedoch in der Höhe der Anpassung negativ überrascht. [Tabelle] Schwache Nachfrage im SHK-Segment: Nach Unternehmensangaben blieb die vom Bau- und Sanierungsverhalten abhängige Nachfrage auch von Juli bis Ende Oktober hinter den Erwartungen 3U's zurück. Umsatzseitig reduzieren wir unsere Prognosen für das Segment, sodass wir nach SHK-Erlösen i.H.v. 14,7 Mio. Euro in H1, von 15,1 Mio. Euro im zweiten Halbjahr ausgehen (FY: -5,2% yoy). Darüber hinaus dürfte u.E. die SHK-Rohertragsmarge durch Rabattaktionen und allgemeinen Preisdruck in der Branche weiter gefallen sein. Im Zuge dessen passen wir ebenso unsere Bottom Line-Erwartungen an und gehen nun von einem FY-Konzern-EBITDA von 5,1 Mio. Euro (zuvor: 5,8 Mio. Euro) sowie aufgrund höherer Minderheitsanteile von einem Konzernergebnis i.H.v. 2,0 Mio. Euro (zuvor: 3,1 Mio. Euro) aus. Auch mittelfristig positionieren wir uns angesichts des anhaltenden Gegenwinds defensiver und erwarten im Bereich SHK in 2024 eine Umsatzsteigerung i.H.v. 5,7% yoy auf 31,6 Mio. Euro und 2025 um 8,0% yoy auf 34,1 Mio. Euro. ITK-Segment dürfte Umsatzsprung zeigen: Dementgegen dürfte das ITK-Segment seinen organischen Wachstumspfad auch in Q3 und Q4 fortsetzen und zusätzlich von dem getätigten Zukauf profitieren. Während die EBITDA-Marge des Stammgeschäfts weiter bei knapp 30% liegen sollte, wird sich die im August übernommene cs-Gruppe u.E. verwässernd auf die Segment-Marge auswirken. Im Bereich erneuerbare Energien erwarten wir aufgrund eines negativen Einmaleffekts in Q3/22 (Abschreibungen auf in den Vorräten bilanzierte Windparkentwicklungsprojekte) einen im Vorjahresvergleich höheren EBITDA-Beitrag, wobei dieser aufgrund des traditionell windarmen Q3 unter den beiden Vorquartalen liegen sollte. Insgesamt gehen wir im EE-Segment von einem H2 aus, das ergebnisseitig auf Höhe des H1 liegt. Fazit: Das SHK-Segment leidet derzeit unter der schwachen Baukonjunktur, während die anderen beiden Segmente u.E. auch in H2 wie geplant performen dürften. Positiven Newsflow könnte die Genehmigung des Repowering-Antrags in Langendorf und die Bekanntgabe einer Wärmepumpen-Kooperation z.B. mit Fertighaus-Herstellern liefern. Wir bestätigen die Kaufempfehlung mit einem angepassten Kursziel in Höhe von 2,90 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28029.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °