Steel Dynamics weitet Aktienrückkauf aus und meldet Dividende

Der amerikanische Stahlhersteller Steel Dynamics Inc. (ISIN: US8581191009, NASDAQ: STLD) zahlt am 16. Januar 2024 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,425 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre (Record day ist der 31. Dezember 2023). Ende Februar 2023 wurde die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (0,34 US-Dollar) um 25 Prozent erhöht.

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,70 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 111,87 US-Dollar (Stand: 3. November 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,52 Prozent. Steel Dynamics gab am Freitag auch ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Mrd. US-Dollar bekannt. Vom alten Aktienrückkaufprogramm standen zum 30. September 2023 noch 278 Mio. US-Dollar zur Verfügung.

Steel Dynamics ist in den USA einer der größten Produzenten von unlegiertem Stahl mit Firmensitz in Fort Wayne, Indiana. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,59 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,65 Mrd. US-Dollar), wie am 18. Oktober 2023 berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 577,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 914,3 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 14,5 Prozent im Plus (Stand: 3. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 18,53 Mrd. US-Dollar.

