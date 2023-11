Trading-Chance Tesla: In die Rallye hinein Short nachsetzen?

Werbung

Wir hatten an dieser Stelle am 13. September einen Short-Trade auf Tesla vorgestellt, nachdem wir im Vorfeld auf der Long-Seite dabei waren. Seither ist die Aktie gefallen … und die Quartalsbilanz trug ihren Teil dazu bei. Aktuell läuft eine Gegenreaktion in einem intakten Abwärtstrend – eine Gelegenheit für Risikofreudige, um auf der Short-Seite nachzusetzen.

Die Wachstums-Ikone Tesla scheint von ihrem Thron gestoßen zu sein. Das dritte Quartal war von Kosten- und Margendruck gekennzeichnet. Mit 0,66 US-Dollar verfehlte das Unternehmen die durchschnittliche Analystenprognose von 0,73 US-Dollar Gewinn pro Aktie recht deutlich, auch der Umsatz lag unter der Prognose (23,4 Milliarden US-Dollar, erwartet wurden 24,32 US-Dollar). Dabei lag der Umsatz im Vorjahresquartal zwar niedriger (21,45 Milliarden). Aber der Gewinn war weit höher gewesen, da hatte Tesla noch 1,05 US-Dollar pro Aktie ausgewiesen.

Die Kursziele der Analysten liegen mittlerweile auf dem aktuellen Kursniveau

Kein Wunder, dass die Marktteilnehmer diese am 18. Oktober vorgelegten Quartalsergebnisse mit einer Abwärts-Kurslücke quittierten und die Aktie danach tagelang weiter zurückkam. Aktuell läuft eine Gegenbewegung, aber es ist zumindest sehr fraglich, ob es gelingt, den Kurs durch die über dem derzeitigen Level wartenden Charthürden zu tragen, zumal:

Auch die Analysten waren nicht begeistert. Die seit dieser Bilanz vergebenen Kursziele bewegen sich zwischen 150 und 300 US-Dollar, aber das durchschnittliche Kursziel der Experten, das im Frühjahr noch um 400 US-Dollar lag, ist mittlerweile auf 215 US-Dollar gesunken, die Einschätzung liegt im Schnitt nur noch knapp über „Halten“. Und aktuell wäre dieses durchschnittliche Kursziel bereits leicht überboten.

Gegenbewegung bis zur Abwärtstrendlinie sollte einkalkuliert werden

Dass es bei scharfen Abwärtsimpulsen immer wieder zu nicht minder scharfen Gegenbewegungen nach oben kommt, ist normal, denn die Short-Seller, d.h. die „Bären“, nehmen auch immer mal wieder Gewinne mit, das zieht die betreffende Aktie dann erst einmal nach oben. Aber es fällt auf, dass die Tesla-Aktie zwar am Freitag über die im Chart rot gehaltene 200-Tage-Linie zurücklief, das aber nicht für Anschlusskäufe sorgte. Die gut 18 Prozent, welche der Kurs jetzt in der Spitze nach oben korrigiert hat, könnte also für so manchen bärisch eingestellten Trader bereits weit genug sein, um erneut Short-Positionen aufzubauen.

Quelle: marketmaker pp4

Aber Tesla ist eine ebenso volatile wie spekulative Aktie, daher sollte man auf keinen Fall einfach ausschließen, dass der Kurs nicht noch ein Stück höher läuft. Mögliche Kursziele könnten die potenziellen Widerstandslinien bei 234,58 US-Dollar und 242,08 US-Dollar sein, auch ein Anlauf an die momentan bei 261,00 US-Dollar verlaufende Abwärtstrendlinie wäre möglich. Das sollte man also bei einem Short-Trade einkalkulieren und den Stop Loss entsprechend ansetzen. Aber ob Tesla den Abwärtstrend sofort wieder aufnimmt oder diesen Spielraum nach oben noch auslotet: Erst, wenn diese Abwärtstrendlinie überboten würde, wäre das übergeordnete, bärische Bild vom Tisch.

Nur für Risikofreudige: Trades auf Tesla sind immer hoch spekulativ!

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 314,091 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,4. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 263 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0750 US-Dollar pro Euro einem Kurs von ca. 4,72 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Tesla lautet UK533G.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 234,58 US-Dollar, 242,08 US-Dollar, 261,00 US-Dollar

Unterstützungen: 207,79 US-Dollar, 191,25 US-Dollar, 163,91 US-Dollar, 152,37 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Tesla

Basiswert Tesla WKN UK533G ISIN DE000UK533G0 Basispreis 314,091 US-Dollar K.O.-Schwelle 314,091 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,4 Stop Loss Zertifikat 4,72 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.