Xcel Energy - Sprungbrett genutzt

Seit über einem Jahr und dem damaligen Rekordstand von 77,66 USD befindet sich die Xcel Energy-Aktie im Konsolidierungsmodus. Die große Frage ist, ob dieser inzwischen ein Ende gefunden hat. Charttechnisch gibt es für letzteres gute Gründe. Doch der Reihe nach: In den letzten Wochen hat der Titel immer wieder die Kernhaltezone aus den verschiedenen Tiefpunkten zwischen 57,23 USD und 54,46 USD sowie zwei unterschiedlichen Fibonacci-Retracements (58,45/57,86 USD) einer Belastungsprobe unterzogen. Letztlich konnte diese Bastion verteidigt werden, was ein nahezu idealtypischer „Hammer“ von Anfang Oktober untermauert. In die gleiche Kerbe schlagen diverse Indikatoren. Hervorheben möchten wir das jüngste MACD-Kaufsignal, zu dem es zuletzt auf historisch niedrigem Niveau kam. Gleichzeitig „arbeitet“ die Relative Stärke nach Levy an einer erfolgreichen Bodenbildung. Letztere liegt inzwischen auch im eigentlichen Chartverlauf vor. Dank der aktuellen Steilvorlage dürfte der Titel in einem ersten Schritt Kurs auf die 200-Wochen-Linie (akt. bei 66,93 USD) nehmen. Um die Trendwende nicht zu gefährden, gilt es dagegen, nicht mehr in den alten Abwärtstrend seit April (akt. bei 59,61 USD) zurückzufallen.

Xcel Energy (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Xcel Energy

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.