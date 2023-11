Adtran Holdings streicht die Dividende

Der amerikanische Telekommunikationsausrüster Adtran Holdings Inc. (ISIN: US00486H1059, NASDAQ: ADTN) gab am Montag eine Aussetzung seiner vierteljährlichen Dividende bekannt. Bisher wurden 9 US-Cents als Quartalsdividende bezahlt. Die im SDAX gelistete Firma veröffentlichte am Montag auch Geschäftszahlen.

Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 wurde ein Umsatz von 272,33 Mio. US-Dollar erwirtschaftet. Im Vorjahreszeitraum lag der Umsatz bei 340,71 Mio. US-Dollar. Unter dem Strich stand ein Verlust von 72,74 Mio. US-Dollar, nach einem Verlust von 41,93 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Adtran kündigte aufgrund anhaltend schwacher Geschäfte Sparmaßnahmen an, um die Kosten in den Griff zu bekommen. Nachbörslich lag die Aktie an der Wall Street über 8 Prozent im Minus.

Adtran Holdings ist der Mutterkonzern der Adtran Inc. mit Sitz in Huntsville, Alabama. Adtran ist ein Anbieter von Netzwerk- und Kommunikationsgeräten, die Sprach-, Daten-, oder auch Video- und Internetkommunikation über Netzwerkinfrastrukturen ermöglichen. Im Juli 2022 hatte Adtran die Übernahme des deutschen Telekomausrüsters ADVA Optical Networking abgeschlossen.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 60,99 Prozent im Minus (Stand: 6. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 573,59 Mio. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de