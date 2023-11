Dax Tagesrückblick: Index dreht am Nachmittag ins Plus - Offerte für Telefonica Deutschland

Der deutsche Leitindex startete am Vormittag zunächst schwächer in den Handel und fiel kurz nach der Eröffnung unter die Marke von 15.070 Punkten bevor eine Stabilisierung einsetzte. Mit Hilfe der festeren Wall Street im frühen Handel drehte der Index am Nachmittag dann wieder zeitweise deutlich ins Plus.

Telefonica Deutschland-Aktie legt 38 Prozent zu

Nachdem die Berichtssaison zu Wochenbeginn eine Pause eingelegt hatte, ging es nun wieder heißer her. Auch von Telefonica Deutschland gab es Zahlen, Tagesthema aber war hier eine Übernahmeofferte. Die Aktien sprangen um fast 38 Prozent hoch bis auf den Preis von 2,35 Euro, den der spanische Mutterkonzern Telefonica für die übrigen Anteile bietet. Ein Kurseinbruch von Anfang August, als der bisherige Partner 1&1 seinen Wechsel zu Vodafone bekannt gab, wurde in etwa wieder wett gemacht.

Deutsche Börse Tagesgewinner im Dax

Auf der positiven Seite im Dax etablierten sich die 3,45 Prozent höheren Aktien der Deutschen Börse. Der Börsenbetreiber setzte sich an seinem Kapitalmarkttag Ziele für die nächsten Jahre. Der operative Gewinn soll bis einschließlich 2026 um jährlich durchschnittlich etwa elf Prozent steigen. Laut dem RBC-Experten Analyst Ben Bathurst liegen die neuen Geschäftsziele leicht über dem Marktkonsens.

Daimler Truck Tagesverlierer

Dagegen sackten die Papiere von Daimler Truck nach Zahlen heute um 4,49 Prozent ab auf das niedrigste Niveau seit Anfang Juni. Der Nutzfahrzeughersteller steigerte seine Geschäfte weniger stark als von Analysten gedacht. Angesichts eines enttäuschenden operativen Ergebnisses verwies der Citigroup-Experte Klas Bergelind in einem ersten Kommentar auf Lieferkettenprobleme. Zum Thema wurde auch ein schwacher Auftragseingang.

Mit 25 Prozent Minus waren die Kursverluste beim SDax-Wert Adtran Holdings noch viel deutlicher. Der Telekomausrüster rechnet mit anhaltend schwachen Geschäften und setzt deshalb überraschend seine Dividende aus. Im laufenden vierten Quartal dürften Umsatz und Marge die Erwartungen der Experten deutlich verfehlen, teilte das Unternehmen mit. (mit Material von dpa-AFX)