SAP - Das große Zittern beginnt!

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 130,520 € (XETRA)

In der SAP-Aktie ging es in den vergangenen Monaten rangelastig zu. Diese Entwicklung bot interessierten Käufern Anfang Oktober noch einmal eine Chance, sich in die Aktie einzuklinken. Diese Idee wurde in stock3-Plus vorgestellt und seitdem hat sich die Aktie gut entwickelt. Aktuell notiert SAP im Bereich von 130,50 EUR, womit die Bullen sogar versuchen, den Widerstandsbereich bei 129,54 EUR endlich hinter sich zu lassen.

Aktie steht vor großen Herausforderungen!

Wie wichtig ein solcher Ausbruch nach oben wäre, aber auch, wie schwierig dies werden könnte, zeigt der langfristige Monatschart. Seit fast vier Jahren beißen sich die Bullen ab ca. 129,54 EUR die Zähne aus. Zwischenzeitlich führte dies sogar zu Verlusten von über 35 %, denn langfristig fand der Kurs oftmals erst im Bereich von ca. 82 EUR Halt.

Gewinne sichern?

Vor dem Hintergrund dieser Schwierigkeiten sitzt man als Trader momentan auf heißen Kohlen. Einerseits wünscht man sich den nachhaltigen Ausbruch nach oben, um endlich das bisherige Allzeithoch oberhalb von 143 EUR anzulaufen, andererseits muss man jedoch befürchten, dass die Herausforderung für die Bullen erneut zu groß ist.

Klar ist, dass in der SAP-Aktie in den nächsten Tagen eine wichtige Entscheidung anstehen dürfte. Oberhalb von ca. 127,50 EUR können die Käufer auf einen Ausbruchsversuch hoffen. Sollten 127,50 EUR unterschritten werden, könnte das Sentiment wieder zugunsten der Bären ausschlagen. Abgaben auf 125 EUR und sogar wieder 120,58 EUR wären möglich.

Fazit: Wer in der SAP-Aktie, beispielsweise ausgehend von der letzten stock3-Plus-Analyse, bullisch unterwegs ist, könnte kurzfristig über Teilgewinnmitnahmen nachdenken. Auch eine Gewinnabsicherung knapp unterhalb von 127,50 EUR wäre eine Option. Analytisch betrachtet steht in der SAP-Aktie jedenfalls eine wichtige Entscheidung an. Aktuell machen die Käufer noch Druck, was deren Chancen erhöht. Das Blatt kann sich jedoch schnell wenden und bis eine Entscheidung gefallen ist, wozu der Aktienkurs nachhaltig über 131,70 EUR ansteigen muss, sind neue Käufe in der SAP-Aktie im aktuellen Preisbereich riskant.

SAP Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)