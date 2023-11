Uber verfehlt Umsatzschätzungen

Die Aktie des Fahrdienstleisters Uber Technologies rutscht heute im vorbörslichen Handel um 0,7 Dollar oder 1,41 Prozent ab. Der Grund für den Abschlag sind die eben veröffentlichten Zahlen für das abgelaufene Trimester.

Umsatzschätzungen verfehlt

Uber Technologies übertraf zwar im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,10 Dollar die Analystenschätzungen von 0,07 Dollar leicht, allerdings lag der Umsatz mit 9,3 Milliarden Dollar unter den Erwartungen von 9,54 Milliarden Dollar.

Prognose Gemeldet Gewinn je Aktie in USD 0,07 0,10 Umsatz in Mrd. USD 9,54 9,30

Uber meldet laut eigenen Angaben mittlerweile recht hohe positive freie Cashflows. Im dritten Quartal betrugen diese 905 Millionen Dollar. Zum Quartalsende verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 5,2 Milliarden Dollar - ein ordentliches Polster.

Für das laufende Quartal erwartet Uber Buchungen zwischen 36,5 und 37,5 Milliarden Dollar, diese lagen im dritten Quartal bei "nur" 35,3 Milliarden Dollar. Es gibt mittlerweile über 142 Millionen Kunden, welche die Plattform mindestens einmal im Monat nutzen.

Fazit:

Wenn ein so genanntes Wachstumsunternehmen die Konsensschätzungen beim Umsatz verfehlt, drückt das natürlich immer auf die Stimmung der Anleger - so auch im vorliegenden Fall. Der etwas höher als erwartet ausgefallene Gewinn und der solide Ausblick gleichen das Ganze allerdings etwas aus.

Die Aktie hat sich in den vergangenen anderthalb Jahren hervorragend entwickelt und gut 150 Prozent zulegen können ausgehend vom Vorjahrestief. Der Wert notiert nun bereits schon wieder in der Nähe eines Zweijahreshochs nach einer 20 Prozent-Rally seit Ende Oktober. Die Aktie ist auf dem aktuellen Kursniveau unter Chance-Risiko-Aspekten eher kein Kauf, bleibt aber in Rücksetzer in den Bereich 40-41 Dollar tendenziell mittelfristig interessant für die Longseite.