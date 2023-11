Heute Morgen hat die Commerzbank vorbörslich ihre Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht.

Quartalszahlen Q3/23 Commerzbank im Überblick

Kennziffer Gemeldet Prognose Vorjahr Umsatz 2,75 Mrd. EUR 2,66 Mrd. EUR 1,88 Mrd. EUR Ebit 1,11 Mrd. EUR 967 Mio. EUR 282 Mio. EUR Gewinn 684 Mio. EUR 611 Mio. EUR 195 Mio. EUR

Die Commerzbank hat vom Zinsüberschuss profitiert. Er betrug im zweiten Quartal 290 Millionen Euro (Vorjahr: 68 Millionen Euro.)

Commerzbank: Prognose angehoben

Die Commerzbank blickt optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr 2023 und hat die Prognose erhöht. Der Vorstand rechnet mit einem Zinsüberschuss von 8,1 Milliarden Euro. Die Eigenkapitalquote soll bei 14,7 Prozent liegen. Der Gewinn soll bei 2,2 Milliarden liegen (Vorjahr: 1,24 Milliarden Euro).

Die Commerzbank will 50 Prozent des Gewinns an die Aktionäre zurückgeben in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen in Höhe von 600 Millionen Euro. Das Rückkaufprogramm soll noch vor der nächsten Hauptversammlung abgeschlossen sein, unterliegt aber noch der Zustimmung der EZB und der BaFin.