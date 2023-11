Ebay enttäuscht beim Ausblick und zahlt eine konstante Dividende

Der amerikanische Online-Händler Ebay Inc. (ISIN: US2786421030, NASDAQ: EBAY) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 25 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre ausschütten, wie am Dienstag nach Börsenschluss an der Wall Street mitgeteilt wurde.

Die Zahlung erfolgt am 15. Dezember 2023 (Record day: 1. Dezember 2023). Im März 2019 wurde erstmals eine Dividende bezahlt (14 US-Cents). Im Februar 2023 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (22 Cents) eine Erhöhung der Dividende um 14 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,00 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 40,77 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,45 Prozent (Stand: 7. November 2023).

Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 2,5 Mrd. US-Dollar nach 2,38 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie ebenfalls am Dienstag berichtet wurde. Der Gewinn (non-GAAP) betrug 545 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 552 Mio. US-Dollar). Je Aktie betrug der Gewinn (non-GAAP) 1,03 US-Dollar (Vorjahr: 1,00 US-Dollar). Für das vierte Quartal 2023 wird ein Gewinn je Aktie (non-GAAP) von 1,00 US-Dollar bis 1,05 US-Dollar erwartet. Nachbörslich gab die Aktie an der Wall Street nach Bekanntgabe der Ergebnisse über 6,5 Prozent nach.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 1,69 Prozent im Minus (Stand: 7. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 21,48 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de