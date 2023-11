Evergy hebt die Dividende an

Der amerikanische Energiekonzern Evergy, Inc. (ISIN: US30034W1062, NASDAQ: EVRG) zahlt am 20. Dezember 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,6425 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre (Record date ist der 22. November 2023), wie am Dienstag berichtet wurde. Dies ist eine Anhebung um 5 Prozent.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden insgesamt 2,57 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 50,33 US-Dollar (Stand: 7. November 2023) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 5,11 Prozent.

Evergy wurde 1882 gegründet und hat seinen Sitz in Topeka, Kansas sowie in Kansas City, Missouri. Energy betreut über seine operativen Tochtergesellschaften Kansas City Power & Light Company und Westar Energy, Inc. rund 1,6 Mio. Kunden in Kansas und Missouri. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 erwirtschaftete Evergy einen Gewinn (GAAP) von 351,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 428,2 Mio. US-Dollar), wie am 7. November 2023 berichtet wurde. Der Gewinn auf bereinigter Basis (non-GAAP) lag bei 432,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 460,8 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 19,78 Prozent im Minus (Stand: 7. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 11,7 Mrd. US-Dollar.

