GILEAD - Wie reagiert die Aktie auf die aktuellen Quartalszahlen?

Gilead Sciences Inc. - WKN: 885823 - ISIN: US3755581036 - Kurs: 80,610 $ (Nasdaq)

Gilead Sciences gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,29 USD und damit 38 Cent über den Erwartungen der Analysten. Der Umsatz lag bei 7,10 Mrd. USD und damit 0,29 Mrd. USD über den Erwartungen. Im vorbörslichen Handel wird die Aktie bei 79,54 USD und damit 1,07 USD unter dem gestrigen Schlusskurs getaxt.

Die Aktie fiel nach ihrem Allzeithoch bei 123,37 USD aus dem Juni 2015 deutlich zurück. Etwa im Mai 2017 setzte ein Bodenbildungsversuch ein. Dabei scheiterte die Aktie zweimal im Bereich um 89,54 USD. Im Tief fiel der Wert auf 56,56 USD zurück.

Ab Oktober 2022 gab es einen größeren Aufwärtsschub. In dessen Verlauf kam es zum Ausbruch über den Widerstand bei 74,12 USD. Im Dezember 2022 scheiterte die Aktie am Widerstand bei 89,54 USD. Seitdem konsolidiert sie in einer Art Flagge und fiel dabei auch auf die Marke bei 74,12 USD zurück. Zuletzt löste sich der Wert zwar wieder von dieser Unterstützung. Aber zu einem Ausbruch aus der Flagge kam es bisher nicht. Die Oberkante liegt aktuell bei 83,99 USD.

Noch kein größeres Kaufsignal

Gelingt der Gilead-Aktie ein Ausbruch über 83,99 USD, dann ergäbe sich Potenzial in Richtung 89,54 USD. Aber erst mit einem Ausbruch über diese Hürde wäre die große, mehrjährige Bodenbildung erfolgreich abgeschlossen. Erst dann ergäbe sich ein Kaufsignal mit einem rechnerischen Ziel bei 141,75 USD, also auf einem neuen Allzeithoch.

Sollte der Wert aber unter 74,12 USD abfallen, dann müsste mit einer erneuten Abwärtsbewegung in Richtung 56,56 USD gerechnet werden.

Fazit: Der große Befreiungsschlag lässt in der Aktie von Gilead Sciences weiter auf sich warten.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)