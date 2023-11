Leclanché SA / Schlagwort(e): Vertrag

Kongsberg Maritime beauftragt Leclanché mit der Lieferung eines 5,2 MWh MRS-3-Batteriesystems für das jüngste Cadeler Offshore-Windpark-Installationsschiff Das Schiff der F-Klasse wird von COSCO Heavy Industries in Qidong, China, gebaut und wird unter dänischer Flagge fahren

Das Batteriesystem von Leclanché ermöglicht den Hybridbetrieb und optimiert den Energieverbrauch durch die Bereitstellung einer rotierenden Reserve und die Energierückgewinnung für den Hebe- und Kranbetrieb

Das MRS-3 System bietet eine sofortige Backup-Stromquelle während der dynamischen Positionierung YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 8th November, 2023 - Kongsberg Maritime, ein weltweit führender Anbieter von Schiffstechnologie, hat Leclanché SA (SIX: LECN) mit der Lieferung eines 5,2 MWh-Batteriesystems für das neueste Hubschiff der Cadeler A/S F-Klasse beauftragt. Das hochmoderne Schiff der F-Klasse (Bild hier verfügbar) wird in Qidong, China, von COSCO Heavy Industries gebaut und fährt unter dänischer Flagge. Das noch unbenannte Schiff wird für den Bau von Offshore-Windparks eingesetzt und wird mit einem flüssigkeitsgekühlten Navius MRS-3™-Batteriespeichersystem der dritten Generation von Leclanché ausgestattet sein. Das Batteriesystem wird sowohl als rotierende Reserve als auch für die Energierückgewinnung bei Hebevorgängen und Kranarbeiten eingesetzt. Diese Arbeiten erfordern hohe Lade- und Entladeraten, für die die Energiespeicherlösung von Leclanché ideal geeignet ist. Das MRS-3-Batteriesystem ermöglicht den sicheren Betrieb des Schiffes während der dynamischen Positionierung (die heikelste Abfolge von Operationen), indem es die Spinning-Reserve sicherstellt. Es bietet eine unterbrechungsfreie Reserve-Stromquelle, die benötigt wird, um das Schiff in sicherer Entfernung von den Turbinen oder der Offshore-Plattform zu halten. Das Schiff verfügt über eine Deckfläche von mehr als 5.600 Quadratmetern, eine Nutzlastkapazität von 17.600 Tonnen und einen Schwerlastkran. Es kann bis zu sieben 15-MW-Turbinensets oder bis zu sechs Sets von 2XL-Monopile-Fundamenten transportieren und installieren. Das MRS-3 reduziert die Ausfallzeit des Schiffes und ermöglicht so die Installation von mehr Windturbinen. Zugleich bietet es einen effizienteren Betrieb, da die bei der Installation der Turbinen verbrauchte Energie teilweise als Bremsenergie beim Aufbocken in die Batterie zurückgespeist wird. „Kongsberg hat mit Leclanché bei mehr als zehn maritimen Installationen zusammengearbeitet und wir haben die Technologie von Leclanché kennen und schätzen gelernt“, sagt Stian Ramm Manger, Technical Product Manager, Energy Storage, Kongsberg Maritime AS. „Die flüssigkeitsgekühlten Batterien von Leclanché sind besonders leistungsfähig bei hohen Lade- und Entladevorgängen, wie sie für das Cadeler Hub-Windturbinen-Installationsschiff erforderlich sind. Das System wird dem Schiffseigner auch dabei helfen, seine Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit zu erreichen.“ „Unser Navius MRS-3-System ist das zuverlässigste und sicherste Batteriespeichersystem auf dem Markt“, sagte Guillaume Clément, Vice President, eMarine, Leclanché. „Wir sind stolz darauf, dass unsere umweltfreundliche Technologie für ein Projekt eingesetzt wird, das nachhaltige Energie für Verbraucher auf der ganzen Welt liefern wird.“ Leclanché wird das Navius MRS-3-System 2025 an die Schiffswerft im chinesischen Qidong liefern. Das System auf Lithium-Ionen-Basis verfügt über eine Flüssigkeitskühlung zur Erhöhung der Lebensdauer und ein aktives Sicherheitssystem, das Advanced Battery Active System (BASS). Das Batterie-Energiespeichersystem verwendet eine hochredundante Struktur mit insgesamt 46 Batteriesträngen.Er ist so dimensioniert, dass er im Notfall kritische Operationen durchführen kann. Im Gegensatz zu vielen anderen Batterieanbietern fertigt Leclanché seine eigenen Lithium-Ionen-Batteriezellen, -packs, -module und -gehäuse nach strengen deutschen und schweizerischen Standards in seinen eigenen automatisierten Fertigungslinien in Willstätt, Deutschland, und Yverdon, Schweiz. Die Batterien von Leclanché zeichnen sich durch verbesserte Sicherheitsmerkmale, schnelleres Aufladen, längere Lebensdauer, geringeren Platzbedarf und niedrigeren Energieverbrauch als die Lösungen der Konkurrenz aus. Navius MRS-3 ist eine geschützte Marke von Leclanché. Alle anderen Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. # # # Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Über Cadeler A/S: Cadeler A/S ist ein wichtiger Anbieter in der Offshore-Windindustrie für Installationsdienste sowie Schiffs- und Ingenieursarbeiten mit einem starken Fokus auf Sicherheit und Umwelt. Die Erfahrung von Cadeler als Anbieter von hochwertigen Offshore-Windservices in Kombination mit innovativen Schiffskonstruktionen versetzt das Unternehmen in die Lage, der Branche erstklassige Dienstleistungen zu bieten. Cadeler unterstützt die globale Energiewende hin zu einer Zukunft auf der Grundlage erneuerbarer Energien. Cadeler ist an der Osloer Börse notiert (Ticker CADLR). Besuchen Sie www.cadeler.com für weitere Informationen. 