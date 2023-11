Marks & Spencer nimmt Dividendenzahlung wieder auf

Der britische Einzelhandelskonzern Marks & Spencer Group PLC (ISIN: GB0031274896) will erstmals nach vier Jahren wieder eine moderate Dividende an die Aktionäre ausschütten. Am 12. Januar 2024 soll eine Zwischendividende in Höhe von 1 Pence (ca 1,15 Eurocent) je Aktie ausbezahlt werden. Ex-Dividenden Tag ist der 16. November 2023. Zuvor wurde letztmals eine Zwischendividende über 3,9 Pence im Januar 2020 ausbezahlt.

Die Umsätze von Marks & Spencer kletterten im ersten Halbjahr zum 30. September 2023 um 11 Prozent auf 6,13 Mrd. Pfund, wie am Mittwoch ebenfalls berichtet wurde. Der Vorsteuergewinn stieg um 56,2 Prozent auf 325,6 Mio. Pfund. Der Gewinn je Aktie lag bei 10,6 Pence (Vorjahr: 8,5 Pence). Auf bereinigter Basis betrug der Gewinn je Aktie 12,7 Pence nach 7,8 Pence im Jahr zuvor.

Marks & Spencer betreibt in Großbritannien eigene Kaufhäuser und Franchise-Partnerschaften, in denen Lebensmittel, Kleider und Artikel für den Heimbedarf verkauft werden.

