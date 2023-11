CAMECO - Die Uranaktie - Kaufwelle

Cameco Corp. - WKN: 882017 - ISIN: CA13321L1085 - Kurs: 42,380 $ (NYSE)

Bemerkenswert, seit Jahresbeginn befindet sich die Aktie in einem intakten Aufwärtstrend. Während andere Sektoren am US-Aktienmarkt wie Dominosteine umfallen, - Immobilien, Regionalbanken, einige Investmentbanken, Versorger, Transport, viele kleinere Techaktien , zeigen Uranaktien technische Stärke.

Cameco ist ein kanadisches Unternehmen, das auf Uranproduktion und -verarbeitung spezialisiert ist. Mit Hauptsitz in Saskatoon, Saskatchewan, Kanada, zählt es zu den größten Uranproduzenten weltweit. Cameco ist in allen Phasen der Uranproduktion involviert, von der Erkundung und Entwicklung von Vorkommen bis hin zur Extraktion und Verarbeitung des Erzes sowie der Herstellung von Brennstäben für Kernreaktoren. Cameco betreibt Minen in Kanada und den USA und ist auch an Partnerschaften in Kanada und Kasachstan beteiligt. Zusätzlich verfügt das Unternehmen über Verarbeitungsbetriebe für Uran in Kanada und den USA.

Seit April vergangenen Jahres hat sich das Kursgeschehen in einem stumpfen symmetrischen Korrekturdreieck ausgependelt. Seit 1. Juni bricht der Aktienkurs regelkonform über die deckelnde Oberkante bei 29 USD aus. Ein größeres mittelfristiges Kaufsignal wurde dadurch ausgelöst mit Zielmarken bei 37,30 USD und 44,00 USD.

Ich habe die Prognoseskizze aus Plus und Trademate übernommen. Dort gab und gibt es eine weitere Zielprojektion bei 56,00 USD.

Ich decke mit meinen Analysen und Prognosen das kurz- und vor allem mittelfristige Zeitfenster ab. Also Trends auf Sicht von Tagen, Wochen, Monaten. Für aktivere Anleger. Langfristig ausgerichtete Anleger halten ihre Position langfristig, insofern weiss ich nicht, ob meine Ausführungen für sie nützlich sind. Wer langfristig anlegen möchte, kann sich gerne Lisa Gierings Buy & Hold und Wachstumsaktien Depot anschauen und nachbilden. Das macht sie wirklich hervorragend. Langfristig Investieren funktioniert nämlich nur dann, wenn man dafür die richtigen Aktien und ETFs besitzt. Lisa und ihre Depots sind Teil von Trademate.

Ich selbst trade gerne mittelfristige Trends. Die Haltedauer meiner Positionen beträgt Tage, Wochen und durchaus auch einige Monate. Mein Trading zeige ich im Rahmen von Trademate. Ich führe bei Trademate ein Tradingdepot, ihr könnt meine Trades gerne nachbilden.

Ich bin derzeit im Urlaub, weshalb es weniger Beiträge von mir zu lesen gibt.

Cameco Corp. Chartanalyse

Cameco Corp. für Investoren

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)