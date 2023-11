EQS-News: Mainz Biomed nutzt das Potenzial künstlicher Intelligenz (KI) für die Entwicklung seines Darmkrebs-Früherkennungstests der nächsten Generation über Partnerschaft mit Liquid Biosciences

Emittent / Herausgeber: Mainz BioMed N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges

Mainz Biomed nutzt das Potenzial künstlicher Intelligenz (KI) für die Entwicklung seines Darmkrebs-Früherkennungstests der nächsten Generation über Partnerschaft mit Liquid Biosciences Unternehmen kooperieren beim Einsatz einer hochmodernen KI-Analyseplattform für klinische Studien und zur Auswertung von Tests für das Krebs-Screening BERKELEY, USA – MAINZ, Deutschland – 9. November 2023 – Mainz Biomed NV (NASDAQ:MYNZ) („Mainz Biomed“ oder das „Unternehmen“), ein molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert, hat heute den Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit Liquid Biosciences bekanntgegeben. Das Bioanalytik-Unternehmen verfügt über eine eigene auf der KI-Technologie basierende Analyse-Plattform (EMERGE), die es zum Einsatz in der Biopharma- und Diagnostikbranche sowie für akademische Einrichtungen anbietet. Die Kooperation baut auf der anfänglichen Zusammenarbeit beider Unternehmen in der ColoFuture-Studie auf, in der die EMERGE-Plattform bereits zur Analyse eingesetzt wurde. Für ColoFuture konnten kürzlich herausragende Ergebnisse vermeldet werden: eine Sensitivität für Darmkrebs von 94 % mit einer Spezifität von 97 % und eine Sensitivität für fortgeschrittene Adenome von 80 %. Bei ColoFuture handelte es sich um eine internationale multizentrische klinische Studie zur Bewertung des Potenzials der Integration eines Portfolios neuartiger Genexpressions-Biomarker (mRNA) in ColoAlert®, den hochwirksamen und einfach anzuwendenden Darmkrebsfrüherkennungstest des Unternehmens, der in Europa und ausgewählten internationalen Regionen vermarktet wird. Das proprietäre Portfolio von mRNA-Biomarkern könnte eine richtungsweisende Innovation für das Darmkrebs-Screening darstellen, da es bereits das Potenzial gezeigt hat, Darmkrebsläsionen einschließlich fortgeschrittener Adenome, eine Art von präkanzerösen Polypen, die häufig mit dieser tödlichen Krankheit in Verbindung gebracht werden, identifizieren zu können. Im Rahmen der Partnerschaft wird der Einsatz von EMERGE in der Produktentwicklungs-Pipeline von Mainz Biomed ausgeweitet. Die KI-Plattform wird künftig auch in der Analyse der Daten der eAArly-DETECT-Studie (der US-Arm der klinischen ColoFuture-Studie) und der anstehenden FDA-Zulassungsstudie (ReconAAsense) in den USA angewendet werden. Bei erfolgreicher Entwicklung könnte Mainz Biomed sein derzeitiges Testangebot weiter ausbauen und einen Gold-Standard-Darmkrebsfrüherkennungstest der nächsten Generation für den Heimgebrauch anbieten. Die klinische multizentrische Machbarkeitsstudie eAArly DETECT schließt 265 Probanden an 22 Standorten ein und verläuft planmäßig, um die Ergebnisse im Laufe des vierten Quartals 2023 zu berichten. Ziel der Partnerschaft ist es, nach Abschluss der klinischen Studien einen festen Machine-Learning/KI-basierten Algorithmus definiert zu haben, der mithilfe der disruptiven EMERGE-Plattform entwickelt wurde und der dann auch in die Testauswertung des Next-Generation-Produkts integriert wird. „Künstliche Intelligenz transformiert jeden Bereich unseres Gesundheitswesens und das wird sie auch weiterhin. Deshalb war es uns sehr wichtig, eine solide Partnerschaft mit einem echten Marktführer in diesem Bereich aufzubauen, gerade zu einem Zeitpunkt, an dem wir mit unserem Darmkrebs-Früherkennungstests der nächsten Generation in die finale Entwicklungsphase eintreten“, kommentierte Guido Baechler, Chief Executive Officer von Mainz Biomed. „Wir freuen uns darauf, unsere äußerst produktive Zusammenarbeit mit dem Team von Liquid Biosciences fortzusetzen im Sinne unserer Mission, die zuverlässigsten Produkte zur Krebsfrüherkennung für zuhause auf den Markt zu bringen." Seit der Einführung seiner Bioanalyse-Plattform EMERGE gilt Liquid Biosciences weithin als der führende Analytik-Partner der Life-Sciences-Branche, sowohl für große Pharma- als auch für aufstrebende therapeutische und diagnostische Unternehmen. Die Technologie wurde bereits in mehr als 170 Projekten eingesetzt: bei der Erforschung neuer Biomarker sowie im Screening klinischer Studien und für Aktivitäten nach einer FDA-Zulassung, wie der Auswahl passender Patienten für eine Behandlung und Definition optimaler Dosierungsschemata. Zu den wichtigsten Vorteilen von EMERGE gegenüber herkömmlichen KI- und Machine-Learning-Analyselösungen gehören die Rechengeschwindigkeit, die Fähigkeit, Millionen von Variablen zu verarbeiten und agnostisch zu arbeiten, das heißt ohne jegliche Vorannahmen oder Einschränkungen. EMERGE wurde als skalierbare, unvoreingenommene Methode entwickelt, um aus komplexen Daten transparente Algorithmen zu erstellen, ohne dass zuvor Annahmen getroffen wurden. Dadurch können Variablen identifiziert werden, die nicht stark ausgeprägt sind, die jedoch aufgrund von nichtlinearen Interaktionen, wie sie in komplexen biologischen Systemen ständig vorkommen, funktionell entscheidend sein können. „Wir freuen uns, unsere bestehende Geschäftsbeziehung zu Mainz Biomed zu einer formellen Partnerschaft auszubauen, denn wir sind sehr stolz darauf, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die für bahnbrechende Innovationen in der Prävention und Behandlung von Krankheiten stehen“, kommentierte Patrick Lilley, Chief Executive Officer von Liquid Biosciences. „Die Arbeit von Mainz Biomed wird entscheidend dazu beitragen, das Leben von Menschen zu retten, die an einer Krankheit leiden, bei der es durch eine späte Diagnose zu vielen Todesfällen kommt. Daher ist es uns ein großes Anliegen, bei der Entwicklung der nächsten Generation der wegweisenden Produkte von Mainz Biomed eine maßgebliche Rolle einzunehmen.“ Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Mainz Biomeds offizielle Investoren-Website unter mainzbiomed.com/investors/ Folgen Sie uns, um auf dem neuesten Stand zu bleiben:

ColoAlert, das Hauptprodukt von Mainz Biomed, ist ein benutzerfreundliches Kit für die Darmkrebsvorsorge von zuhause mit hoher Sensitivität und Spezifität. Dieser nicht-invasive Test analysiert Proben auf Tumor-DNA und weist so auf Krebsgeschwüre hin. Damit bietet er eine bessere Früherkennung als Tests auf okkultes Blut im Stuhl (FOBT). Durch die Verwendung der PCR-Technologie erkennt ColoAlert mehr Fälle von Darmkrebs als andere Stuhltests und ermöglicht eine frühere Diagnose (Dollinger et al., 2018). Das Produkt ist in ausgewählten EU-Ländern über ein Netzwerk führender unabhängiger Labore, Programme des betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie im Direktvertrieb erhältlich. Um die Marktzulassung in den USA zu erhalten, wird ColoAlert im Rahmen der FDA-Zulassungsstudie „ReconAAsense“ untersucht. Sobald das Produkt in den USA zugelassen ist, besteht die kommerzielle Strategie des Unternehmens darin, einen skalierbaren Vertrieb über ein Programm mit Kooperationspartnern aus regionalen und nationalen Labordienstleistern im ganzen Land aufzubauen. Über Darmkrebs

Mit über 1,9 Millionen neuen Fällen im Jahr 2020 ist Darmkrebs laut World Cancer Research Fund International die dritthäufigste Krebsart weltweit. Die US Preventive Services Task Force empfiehlt die Durchführung eines Screenings mit einem DNA-basierten Stuhltest wie ColoAlert® in den USA einmal alle drei Jahre ab dem Alter von 45 Jahren. Jedes Jahr werden in den USA 16,6 Millionen Darmspiegelungen durchgeführt. Etwa ein Drittel der US-Bürger im Alter von 50 bis 75 Jahren ist jedoch noch nie auf Darmkrebs untersucht worden. Diese Lücke in der Vorsorgeuntersuchung stellt ein Marktpotenzial von über 4 Milliarden US Dollar dar. Über Mainz Biomed N.V.

Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ColoAlert®, ein präziser, nicht-invasiver und einfach anzuwendender Früherkennungstest für die Diagnose von Darmkrebs, der auf dem Multiplex-Nachweis molekulargenetischer Biomarker in Stuhlproben mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Echtzeit basiert. ColoAlert® wird in Europa bereits vertrieben. Das Unternehmen führt eine klinische Studie für die FDA-Zulassung in den USA durch. Das Portfolio an Produktkandidaten von Mainz Biomed umfasst auch PancAlert, einen Screening-Test zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs in einem frühen Entwicklungsstadium. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte mainzbiomed.com. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an press@mainzbiomed.com



