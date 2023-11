Service Corporation International weitet Aktienrückkauf aus und meldet Dividende

Das amerikanische Bestattungsunternehmen Service Corporation International (ISIN: US8175651046, NYSE: SCI) weitet sein Aktienrückkaufprogramm um rund 477 Mio. US-Dollar aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Insgesamt stehen damit nun rund 600 Mio. US-Dollar für Rückkäufe zur Verfügung.

Darüber hinaus gab der Konzern eine Quartalsdividende von 29 US-Cents je Aktie bekannt. Ausbezahlt wird die nächste Dividende am 29. Dezember 2023 (Record date: 15. Dezember 2023). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet entspricht dies einer Auszahlung von 1,16 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 58,13 US-Dollar weist die Aktie eine aktuelle Dividendenrendite von 1,99 Prozent auf (Stand: 8. November 2023). Anfang August 2023 wurde die Dividende um 7,4 Prozent angehoben.

Service Corporation International mit Firmensitz in Houston, Texas, ist nach eigenen Angaben mit knapp 25.000 Mitarbeitern der größte Anbieter von Bestattungs- und Friedhofsdienstleistungen in Nordamerika. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 1 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 977,7 Mio. US-Dollar) bei einem Gewinn von 122 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 120,9 Mio. US-Dollar), wie am 1. November 2023 berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 15,92 Prozent im Minus (Stand: 8. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 8,76 Mrd. US-Dollar.

