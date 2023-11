Apple: Bullen haben übernommen

Nachdem Apple bei 198,23 US-Dollar und einer mehrere Monate anhaltenden und äußerst steilen Rallyephase sein vorläufig letztes Verlaufshoch markiert hatte, schwenkten die Aktien einen Abwärtstrend um, bis Ende Oktober kamen Verluste auf 165,67 US-Dollar zustande. Leider gestaltet sich die Kursbewegung fünfwellig, was in der Charttechnik als Impuls für die Kursentwicklung der nächsten Monate gewertet wird. Demnach dürfte der aktuell vorliegende Ausbruch über den zurückliegenden Abwärtstrend nur dreiwellig ausfallen, anschließend müssten nach heutigem Kenntnisstand neuerliche Tiefstände im zweiten Halbjahr zwingend eingeplant werden. Kurzzeitig allerdings dominieren Bullen das Chartbild.

Pullback erwartet

Der erfolgreiche Ausbruch über den zurückliegenden Abwärtstrend könnte nun einen klassischen Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau um den EMA 50 bei 187,55 US-Dollar hervorbringen. Anschließend sollte dann eine weitere Kaufwelle in der Apple-Aktie erfolgen, im Idealfall an das Niveau um 189,92 US-Dollar. An gegebener Stelle müsste eine erneute Auswertung stattfinden. Gerät die Aktie dagegen stärker unter Druck und fällt unter den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 172,31 US-Dollar zurück, müsste dagegen mit einem neuerlichen Test der Oktobertiefs bei 165,67 US-Dollar gerechnet werden. Längerfristige Handelsansätze sind derzeit nicht ableitbar, die kleinen Unterwellen lassen sich dagegen allerdings sehr gut handeln.