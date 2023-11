EQS-News: NET DIGITAL AG hat KI-gestützte Steuerung für intelligente Lichtsignalanlagen auf Smart City Expo World Congress vorgestellt - erste Praxistests stehen an

EQS-News: net digital AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

NET DIGITAL AG hat KI-gestützte Steuerung für intelligente Lichtsignalanlagen auf Smart City Expo World Congress vorgestellt - erste Praxistests stehen an



10.11.2023 / 09:20 CET/CEST

NET DIGITAL AG hat KI-gestützte Steuerung für intelligente Lichtsignalanlagen auf Smart City Expo World Congress vorgestellt - erste Praxistests stehen an Düsseldorf, 10. November 2023 – Die net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Ticker Symbol: VRL) hat ihre auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende innovative Steuerung für Lichtsignalanlagen (Ampeln) auf der Smart City World in Barcelona erstmals einem breiten Expertenpublikum präsentiert. Zudem wird net digital – nach erfolgreicher erster Anlernphase für die künstliche Intelligenz der Steuerung – in Kürze einem Praxistest einer Ampelanlage in Süddeutschland beginnen. Damit werden wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Marktreife des Produkts erreicht. Die KI-Steuerung, die von der net digital-Konzerntochter irisnet entwickelt wird, soll bei Fußgängerampeln die Grün- und Rotphasen selbstlernend an die Bedürfnisse unterschiedlicher Personengruppen anpassen können. Beispielsweise soll in Echtzeit frühzeitig erkannt werden, ob eine Person plant, die Straße zu überqueren. Bei älteren Personen, Kindern oder in ihrer Beweglichkeit eingeschränkten Fußgängern, welche die Straße überqueren wollen, soll zudem eine entsprechend verlängerte Grünphase zu initiiert werden. Genauso soll das System auf unerwartete Ereignisse bei der Querung der Fahrbahn durch Fußgänger spontan reagieren und so Verkehrsteilnehmer schützen. Die innovative Steuerung von irisnet ist wichtiger Bestandteil der Lichtsignalanlage, die in einem gemeinsamen Projekt mit dem Institut für Straßenwesen der RWTH Aachen und der auf Ingenieurdienstleistungen spezialisierten BERNARD Gruppe entwickelt und durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert wird. Die intelligente, selbstlernende Ampel soll einen Beitrag zur Smart City der Zukunft leisten, indem erhöhte Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer mit einem verbesserten Verkehrsfluss und verringerten Wartezeiten kombiniert werden. Die Smart City Expo World Congress fand vom 7. – 9. November 2023 in Barcelona statt und ist die weltweit größte und bedeutendste Messe für urbane digitale Innovationen. Unter den mehreren zehntausend Fachbesuchern sind neben Unternehmen insbesondere auch zahlreiche Top-Entscheider aus Städten und Kommunen. Theodor Niehues, CEO der net digital AG: „Wir sehen die KI-basierte Steuerung für die intelligente Lichtsignalanlage als Einstiegsmöglichkeit für net digital in den Milliarden-Markt der Verkehrssensorik. Das Potenzial für unseren Konzern ist ganz erheblich. Die sehr positive Resonanz auf dem Smart City Expo World Congress bestätigt uns in unserer Zuversicht. Anfang 2024 beginnen die Praxistests und wir wollen auf dieser Basis gemeinsam ein Produkt entwickeln, das international am Markt erfolgreich ist.“ Über die net digital AG Die net digital AG ist Partner vieler mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 250 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise große Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher. Die Aktien der net digital AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "VRL" (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3) gehandelt. Kontakt net digital AG +49 (0) 211 97 53 55-0

ir@net-digital.com Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse für die net digital AG edicto GmbH

Ralf Droz / Axel Mühlhaus

+49 (0) 69 90 55 05-54

netdigital@edicto.de



