Ist Berkshire Hathaway jetzt ein Kauf?

Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) ist für viele Investoren eine gute Möglichkeit, um von jeder Investitionsentscheidung von Warren Buffett zu profitieren. Durch das breitere Aktienportfolio erhalten wir zudem einen Querschnitt durch die US-Wirtschaft. Wobei wir nicht vergessen dürfen, dass insbesondere auch verbundene Unternehmen einen Großteil des Wertes widerspiegeln.

Aber ist die Aktie von Berkshire Hathaway jetzt auch ein günstiger Kauf? Riskieren wir einen Blick auf die aktuelle Bewertung und neueste Quartalszahlen.

Berkshire Hathaway: Ein Kauf?!

Wenn wir uns die Aktie von Berkshire Hathaway ansehen, so sollten wir zuvor einige Eckpunkte definieren. Wir betrachten heute eher die B-Aktie zu einem Aktienkurs von 352 US-Dollar notiert. Beziehungsweise den Gesamtkonzern, der es auf eine Börsenbewertung von ca. 767 Mrd. US-Dollar bringt. Damit sehen wir weiterhin sehr deutlich: Der Konzern ist groß und dadurch mittlerweile limitierter, wenn es um Investitionsentscheidungen im Small- und Midcap-Segment geht.

Aber betrachten wir zunächst die frischen Quartalszahlen. Den Nettoverlust von 12,7 Mrd. US-Dollar im dritten Quartal, beziehungsweise von 40,8 Mrd. US-Dollar in den ersten neun Monaten können wir getrost beiseite schieben. Hierbei handelt es sich weitgehend um den Wert, um den das Portfolio geschwankt ist. Interessanter ist hingegen das operative Ergebnis. Mit Werten von 10,7 Mrd. US-Dollar im dritten Quartal und fast 28,9 Mrd. US-Dollar für die ersten neun Monate sehen wir: Der Gesamtkonzern ist überaus profitabel. Die verbundenen Unternehmen und börsennotierten Gesellschaften liefern Ergebnisse. Sowie freie Cashflows.

Rechnen wir diesen Wert auf ein Gesamtjahr hoch, so erhalten wir ca. 38,5 Mrd. US-Dollar. Gemessen an der jetzigen Börsenbewertung liegt ein Vielfaches bei ca. 19,9. Für mich handelt es sich bei diesem Wert um so etwas, wie um ein bereinigtes Kurs-Gewinn-Verhältnis. Aber ist das jetzt günstig? Oder ist das teuer?

Berkshire Hathaway hat es jedenfalls geschafft, das operative Ergebnis im dritten Quartal von 7,65 Mrd. US-Dollar auf 10,76 Mrd. US-Dollar zu steigern. Das heißt, es hat ein Wachstum von 40 % im Jahresvergleich gegeben. Für die ersten neun Monate liegt das Wachstum bei ca. 19 % im Jahresvergleich, ausgehend von einem Vorjahreswert von 24,22 Mrd. US-Dollar. Das zeigt mir: Gewinnwachstum oder zumindest Wachstum beim operativen Ergebnis und der für Warren Buffett relevantesten Kennzahl ist definitiv möglich.

Ausgehend von einem 2022er Buchwert je Aktie von 343 US-Dollar (Quelle: boerse.de) je B-Aktie liegt auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis in einem eigentlich eher fairen Bereich. Der Wert dürfte sich durch die Aktienverluste ein wenig reduzieren. Jedoch könnte er bei ca. 1,2 verharren. Das erscheint jedenfalls nicht zu teuer.

Nicht uninteressant!

Die Aktie von Berkshire Hathaway bleibt damit nicht uninteressant. Mit Blick auf klassische Kennzahlen wie das operative Ergebnis als Gradmesser für ein KGV erscheint die Aktie nicht zu teuer. Wobei ein Wert von 20 auch nicht preiswert ist. Der Buffett-Konzern hat jedoch im bisherigen Jahr 2023 ein sehr solides Ergebniswachstum erzielt, zumindest in den operativ relevanten Bereichen.

Auch mit Blick auf den inneren Wert scheint die Bewertung nicht zu teuer. Zumindest einen Fuß in die Tür stellen könnte man als Investor daher zum jetzigen Zeitpunkt. Zumindest, wenn man von den langfristigen Perspektiven der Holding weiterhin überzeugt ist.

