Stabilus trotzt schwierigem Umfeld - Setzt für neues Jahr auch auf Zukauf

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus ist im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz eines herausfordernden Umfelds in allen Absatzregionen gewachsen. Dabei musste das Unternehmen jedoch Einbußen bei der Profitabilität hinnehmen. Wie Stabilus am Freitag in Koblenz auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte, kletterte der Umsatz im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr um knapp 9 Prozent auf gut 1,2 Milliarden Euro. Während das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern leicht auf 158,4 Millionen Euro stieg, sank die entsprechende Marge um einen Prozentpunkt auf 13 Prozent. Damit erfüllte der Konzern in etwa die eigenen Prognosen und die Erwartungen am Markt. Unter dem Strich ging der Gewinn um eine Million Euro auf 103,3 Millionen Euro zurück.

Stabilus-Lenker Michael Büchsner blickt laut Mitteilung optimistisch auf das bereits angelaufene Geschäftsjahr - auch angesichts der Umwälzungen im Hauptwerk und der jüngst verkündeten Übernahme des US-Unternehmens Destaco, mit dem der Konzern sein Industriegeschäft stärken will. Das Management erwartet einen Umsatzanstieg auf 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro. Die bereinigte Betriebsmarge sieht der Konzern mit 13 bis 14 Prozent in etwa auf dem Niveau der beiden Vorjahre. Die Prognose beinhaltet den Angaben zufolge auch Effekte aus der Konsolidierung der Amerikaner inklusive voraussichtlicher Kosten für die Integration./tav/mis