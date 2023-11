PELOTON - Wird das eine Tradingrange?

Peloton Interactive Inc. - WKN: A2PR0M - ISIN: US70614W1009 - Kurs: 4,530 $ (Nasdaq)

Die Peloton-Aktie befindet sich in seit ihrem Allzeithoch bei 171,09 USD aus dem Januar 2021 in einer langfristigen Abwärtsbewegung. Dabei fiel sie am 25. September 2023 auf ein Allzeittief bei 4,30 USD.

Seit diesem Tief bewegt sich der Wert volatil seitwärts. Die obere Begrenzung wird durch einen Widerstand bei 5,54 USD gebildet. Die untere Begrenzung vom Unterstützungsbereich zwischen 4,30 USD und dem Allzeittief vom 27. Oktober bei 4,28 USD. Am Freitag setzte der Wert auf der unteren Begrenzung dieser Range auf und drehte im Tagesverlauf deutlich nach oben. Zwischenzeitlich notierte der Wert fast 3,5%, er schloss mit einem Plus von 1,57%.

Kurzfristige Rally möglich

Bestätigt sich das Intradayrversal vom Freitag, dann könnte es zu einer kurzfristigen Rally in der Peloton-Aktie kommen. Ein Anstieg gen 5,54 USD und damit eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung der letzten beiden Monate wäre möglich.

Sollte der Wert allerdings unter 4,28 USD per Tagesschlusskurs abfalle, würde eine direkte Fortsetzung der Abwärtsbewegung drohen. Diese könnte zu Abgaben gen 3,31 USD und 2,45 USD führen. Diese Ziele sind noch offene mittelfristige Ziele. Sie würden auch durch eine Erholung gen 5,54 USD nicht negiert werden.

Fazit: Kurzfristig zeigt sich die Chance, um auf eine Erholungsrally in der Peloton-Aktie zu setzen. Aber dies wäre hochriskant, da früher oder später mit einem Rückfall unter den Unterstützungsbereich um 4,30-4,28 USD und einem weiteren Abverkauf zu rechnen ist.

