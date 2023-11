TAG Immobilien will für 2023 keine Dividende zahlen

HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien plant die Aussetzung der Dividende für das laufende Geschäftsjahr. Die dadurch im Unternehmen verbleibende Liquidität soll stattdessen zur Stärkung der Kapitalbasis sowie zur Finanzierung neuer Projekte in Polen, sowohl im Verkaufs- als auch im Vermietungsgeschäft, genutzt werden, teilte das Unternehmen überraschend am Montagabend in Hamburg mit. Keinen Gewinn an die Aktionäre auszuschütten, sichere zudem eine größere Unabhängigkeit angesichts der unsicheren Marktlage. Die Aktie rutschte nachbörslich um 3,4 Prozent ab im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs./lew/men