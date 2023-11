TESLA - Noch immer auf des Messers Schneide

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 214,650 $ (Nasdaq)

Die Tesla-Aktie markierte am 19. Juli knapp unter dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei 299,29 USD ihr aktuelles Jahreshoch. Danach korrigierte der Wert in einer a-b-c-Bewegung und innerhalb einer potenziellen bullischen Flagge auf 194,07 USD.

An der unteren Begrenzung dieser potenziellen Flagge drehte der Wert wieder nach oben und kletterte auf 226,37 USD. In den letzten Tagen konsolidierte er und schloss dabei das Aufwärtsgap vom 02. November vollständig. Anschließend drehte der Wert am Freitag wieder nach oben.

Auffallend ist in den letzten Tagen und Wochen eine gewisse relative Schwäche zum Nasdaq 100. Während dieser Index inzwischen seinen Abwärtstrend nach dem Jahreshoch gebrochen hat, notiert die Tesla-Aktie noch weit unter diesem Trend, der heute bei 260,49 USD verläuft. Insgesamt verläuft die Korrektur seit dem Jahreshoch gerade noch so im Rahmen, dass bisher am Aufwärtstrend seit Januar 2023 noch kein Schaden angerichtet wurde. Aber die Bullen haben zuletzt jeglichen Spielraum ausgenutzt.

Rallychancen sind da, aber es wird hart

Im bullischen Ideafall ist der Gapclose vom Freitag der Ausgangspunkt einer Rally bis zunächst 234,58 USD und später an den Abwärtstrend seit dem Jahreshoch. Falls die Tesla-Aktie diesen Trend dann auch noch durchbrechen könnte, dann wäre eine weitere Rally in Richtung des Jahreshochs bei 299,29 USD möglich.

Schon ein Rückfall unter das Tief vom Freitag bei 205,69 USD würde die Bullen in Not bringen. Ein Rückfall unter das Korrekturtief bei 194,07 USD wäre kaum zu verkraften. Dann müsste mit einer weiteren Verkaufswelle gen 152,37 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Tesla-Aktie hat noch Chancen auf eine Jahresendrally. Aber der Spielraum der Bullen ist arg klein geworden in den letzten Tagen.

Tesla Inc. - Aktie

