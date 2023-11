Atrion gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Medizintechniker Atrion Corporation (ISIN: US0499041053, Nasdaq: ATRI) wird am 15. Dezember 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 2,20 US-Dollar je Aktie an seine Investoren ausbezahlen (Record day ist der 1. Dezember 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 8,80 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kursniveau von 308,11 US-Dollar (Stand: 13. November 2023) bei 2,86 Prozent. Nach Firmenangaben wurde die Dividende seit 2003, als erstmals eine Dividende bezahlt wurde, 18 mal erhöht. Im August 2023 wurde die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (2,15 US-Dollar) um 2,3 Prozent erhöht.

Die Atrion Corporation mit Sitz in Dallas, Texas, wurde 1998 gegründet und ist auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für medizinische Anwendungen, vor allem in Sektoren wie Flüssigkeitszufuhr, Herz-Kreislauf und Ophthalmologie, fokussiert. Es wird in drei Fabriken in Texas, Alabama und Florida produziert. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 lag der Gewinn bei 2,94 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 8,84 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 7. November 2023 berichtet wurde. Der Umsatz betrug 41,91 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 44,63 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 44,93 Prozent im Minus (Stand: 13. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 550,78 Mio. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de