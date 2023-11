GE HEALTHCARE – Darauf haben Anleger gewartet!

GE HealthCare Technologies Inc - WKN: A3D3G6 - ISIN: US36266G1076 - Kurs: 71,665 $ (Nasdaq)

Zum Monatswechsel legte GE Healthcare Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Diese kamen am Markt richtig gut an. Kein Wunder, denn die Analystenschätzungen in Höhe von 0,89 USD Gewinn je Aktie wurden mit 0,99 USD deutlich übertroffen. Der Umsatz hingegen lag leicht unter den Erwartungen.

Auf zu "alten" Hochs?

Die Aktie selbst scheint noch nicht so lange an der Börse zu sein, zumindest meinem Chart nach. Die Erstnotiz gab es anscheinend Mitte Dezember 2022. Die anschließende Rally auf knapp 90 USD wurde in den vergangenen Monaten kräftig verkauft. Erst ab ca. 64 USD konnte dank der jüngsten Kursgewinne ein Boden ausgebildet werden. Rechnerisch sind jetzt Gewinne auf ca. 75-78 USD möglich, wo man spannender Weise auch auf mögliche horizontale Widerstände trifft.

Fazit: Die GE Healthcare-Aktie könnte in den kommenden Wochen weiter durchstarten und dabei in Richtung 78 USD laufen. Selbst Kurse jenseits von 83 USD und sogar auf einem neuen Allzeithoch sind nicht ausgeschlossen. Ein Wermutstropfen ist jedoch die erhöhte Volatilität im November, genauer gesagt nach den Quartalszahlen. Es könnte sein, dass man diese im Rahmen einer Konsolidierung erst einmal verdauen muss. Deshalb müsste der Aktie momentan etwas mehr Spielraum gegeben werden.

Trading kannst du nicht nur lernen, du musst es auch! Ich helfe dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

GE HealthCare Technologies Inc Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)