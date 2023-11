SALESFORCE - Die Bullen testen sich

Salesforce Inc - WKN: A0B87V - ISIN: US79466L3024 - Kurs: 215,280 $ (NYSE)

Die salesforce-Aktie fiel im Dezember 2022 auf ein Tief bei 126,34 USD. Danach startete eine mehrmonatige Rally, die am 19. Juli 2023 zu einem Hoch bei 238,22 USD führte. Damit kletterte die Aktie an das Abwärtsgap vom 05. Januar 2022 zwischen 239,28 USD und 243,39 USD.

In den letzten Wochen konsolidierte der Wert in einem bullischen Keil. Am 26. Oktober drohte kurzzeitig sogar der Rückfall aus dem Keil nach unten. Zuletzt kletterte der Wert wieder deutlich.

In den letzten Tagen lief er knapp unterhalb der Oberkante des Keils seitwärts. Gestern kam es zu einem knappen Ausbruch darüber. Diese Oberkante liegt heute bei 214,08 USD.

Chance auf Rally

Bestätigt sich der Ausbruch aus dem Keil, dann ergäbe sich ein neues Kaufsignal. Dieses Signal könnte einige Wochen tragen und zu einem Anstieg an das Jahreshoch führen. Weiteres Potenzial gen 262,50 USD ergäbe sich erst mit einem stabilen Ausbruch über das Abwärtsgap vom 05. Januar 2022.

Ein Rückfall unter das Tief vom Freitag bei 208,85 USD würde nicht in das Konzept der Bullen passen. Denn in diesem Fall würde eine Abwärtsbewegung gen 193,68 USD und damit auf das Korrekturtief drohen.

Fazit: Der gestrige Anstieg bietet die Chance zur Rallyfortsetzung.

salesforce.com Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)