AIRBNB – Kleiner Boden

Die Airbnb-Aktie fiel am 28. Dezember 2022 auf ein Allzeittief bei 81,91 USD. Danach kletterte die Aktie bis 31. Juli 2023 auf das aktuelle Jahreshoch bei 154,95 USD.

Seit diesem Hoch korrigiert der Wert. Dabei fiel er auf den gebrochenen Abwärtstrend ab November 2021 und das log. 50%-Retracement der Rally ab Dezember 2022 bei 112,66 USD zurück. Dort bildete die Aktie zuletzt einen kleinen Boden aus, den sie gestern mit dem Ausbruch über den Trigger bei 123,93 USD vollendet.

Chance auf Rally

Der gestrige Anstieg bringt ein Kaufsignal mit sich. Damit könnte die Korrekturbewegung seit zumindest ein temporäres Ende gefunden haben. Die Aktie könnte sich bis an das log. 61,8%-Retracement bei 137,46 USD oder an den Abwärtstrend seit dem Jahreshoch erholen. Dieser Trend verläuft heute bei 145,40 USD. Im Idealfall ist mit dem kleinen Boden die Korrektur seit Juli sogar komplett beendet. Dann könnte der Wert bis an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch anziehen. Dieser Trend liegt heute bei 194,71 USD.

Ein Rückfall unter 112,66 USD wäre aber ein klares Verkaufssignal und würde auf eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung Allzeittief bei 81,91 USD hindeuten.

Fazit: Die Airbnb-Aktie hat nach dem Anstieg von gestern eine Chance auf eine deutliche Erholung und möglicherweise sogar den Start einer mehrwöchigen Rally.

