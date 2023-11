AKTIE IM FOKUS: Ceconomy haussiert vorbörslich - Bericht über JD.com-Interesse

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Fantasie in puncto Einstieg eines neuen Großaktionärs hat die Aktien von Ceconomy am Mittwoch vorbörslich angetrieben.

Im Handel beim Broker Lang & Schwarz zogen sie um bis zu 23 Prozent an im Vergleich zum Xeta-Schluss nach einem Bericht des "Manager Magazin", wonach der chinesische Anbieter JD.com Interesse an einem Einstieg haben soll. Zuletzt relativierte sich das Plus wieder etwas auf knapp 16 Prozent.

Lag der Ceconomy-Kurs Ende Oktober noch unter 2 Euro auf dem tiefsten Niveau seit fast einem Jahr, nimmt die jüngste Erholung damit Formen an.

Mit dem Kurssprung am Mittwoch würden die Aktien an ihre Rally vom Vortag anknüpfen, die mit einem Anstieg um fast 8 Prozent vor allem marktseitig und der generell erhöhten Risikobereitschaft der Anleger getragen war./tih/mis

