DAX: Wieder zurück im Spiel

Der Deutsche Aktienindex DAX schoss im gestrigen Handel nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten regelrecht hoch und pulverisierte förmlich seine starke Widerstandszone um 15.330 Punkten. Der hierdurch freigesetzte Impuls dürfte auf Sicht der nächsten Tage und Wochen weitere Käufer in den Markt locken.

Aber auch bessere ZEW-Konjunkturerwartungen, die bereits das vierte Mal in Folge zugelegt haben, sorgten für gute Stimmung auf dem Frankfurter Parkett. Wichtigster Anhaltspunkt für eine Abschwächung der Inflation dürften allerdings die US-Verbraucherpreise gewesen sein. Dies macht eine Zinserhöhung der US-Notenbank FED in den nächsten Monaten weniger wahrscheinlich und trieb die Märkte rund um den Erdball merklich voran.

Für den DAX bedeutet dies über einem Niveau von 15.400 Punkte nun Aufwärtspotenzial an 15.706 und darüber 15.909 Punkte.

Kurzzeitig könnten allerdings Gewinnmitnahmen den Wochengewinn etwas schmälern, spätestens um 15.367 Zählern und dem dort verlaufenden EMA 200 wird mit einer anschließenden Stabilisierung und Wiederaufnahme der Ende Oktober gestarteten Rallye gerechnet.

An der Datenfront ging es in der Nacht heiß her, Japan hat sein BIP Q3 (vorläufig) vorgestellt, China hat mit Zahlen zu Anlageinvestitionen, Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze und der Arbeitslosenquote aus Oktober nachgelegt. Frankreichs endgültige Verbraucherpreise per Oktober stehen um 8:45 Uhr auf der Agenda, bevor es um 11:00 Uhr mit Daten zur europaweiten Industrieproduktion und dem Handelsbilanzsaldo aus September (saisonbereinigt) weitergeht.

MBA-Hypothekenanträge aus der Vorwoche der US-Amerikaner stehen um 13:00 Uhr auf der Agenda, US-Erzeugerpreise per Oktober stehen zusammen mit den Einzelhandelsumsätzen und dem Empire State Manufacturing Index per November um 14:30 Uhr auf dem Plan.