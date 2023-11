Eli Lilly & Co.: Dauerläuferaktie dank des Kampfs gegen Fettleibigkeit am Allzeithoch

Übergewicht und Fettleibigkeit werden zunehmend ein Problem

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO hat sich Fettleibigkeit seit 1975 weltweit fast verdreifacht. Diese wird dabei definiert als abnorme oder übermäßige Fettansammlung, die ein Risiko für die körperliche und geistige Gesundheit darstellt. Ernährungsgewohnheiten, Bewegungsmangel und genetische Faktoren machen Fettleibigkeit bereits heute zu einem der wichtigsten Risikofaktoren, die von der WHO als Haupttodesursachen genannt wird. Experten schätzen sogar, dass der Anteil der übergewichtigen oder fettleibigen Weltbevölkerung bis 2035 auf über 50 % anwachsen könnte. Im Jahr 2020 hatte der Anteil noch 38 %. Alarmierend sind die Zahlen beispielsweise unter den jungen Männern im Alter von 25 bis 34 Jahren in Deutschland. Die Zahl der Adipositas-Patienten ist mit knapp 69 % bei den 25- bis 29-Jährigen und gut 66 % bei 30- bis 34-Jährigen um rund zwei Drittel gestiegen.

