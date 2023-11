Aktien Frankfurt: Siemens-Kursgewinne helfen Dax weiter nach oben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der wieder erstarkte Dax setzt seinen Kursanstieg auch am Donnerstag fort. Gegen Mittag verzeichnete er ein Plus von 0,46 Prozent auf 15 820,59 Punkte. Von den Kursverlusten, die in der Zeit ab dem Rekordhoch Ende Juli bis Ende Oktober aufgelaufen waren, hat der deutsche Leitindex inzwischen gut 62 Prozent wieder aufgeholt. Dies gilt als charttechnisch ausgesprochen positives Signal.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank indes am Donnerstag um 1,13 Prozent auf 26 156,78 Zähler. In dem Index brachen die Anteile von Hellofresh um fast ein Viertel ein, nachdem der Kochboxenversender wegen unerwarteter Probleme im wichtigen US-Markt seine Jahresziele zusammengestrichen hatte.

Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag auf dem höchsten Niveau seit Mitte September kaum verändert.

Die Hoffnung, dass der Zinshöhepunkt angesichts von Entspannungssignalen seitens der Inflation erreicht ist und bald Zinssenkungen folgen könnten, ist gegenwärtig der wichtigste Kurstreiber. Hohe Kursgewinne bei den schwer gewichteten Siemens-Aktien von fünfeinhalb Prozent nach einem laut Händlern überraschend positiven Ausblick stützen den Dax ebenfalls.

"Der Dax ist nicht zu bremsen", schrieb denn auch der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets und sprach von einem Traumfinale in der Berichtssaison dank Siemens. An den Resultaten des Technologiekonzerns gebe es insgesamt wenig bis gar nichts zu bemängeln, so die Einschätzung von Analyst Philip Buller von der Berenberg Bank.

Der Ticketvermarkter CTS Eventim bestätigte nach Neunmonatszahlen seine Prognose. Das Unternehmen hatte dank mehrerer Großveranstaltungen und einer stärkeren Nachfrage nach Tickets Umsatz und operativen Gewinn deutlich gesteigert. Die Aktien verloren 2,3 Prozent. Dass die Prognose nicht noch einmal erhöht worden sei, könnte die Begeisterung etwas mildern, hieß es von JPMorgan.

Für die Anteile des Chemiekonzerns BASF sowie des Düngerkonzerns K+S ging es um 1,9 beziehungsweise 2,8 Prozent nach unten, sie litten unter negativen Analysten-Einschätzungen.

Die Papiere des Wirkstoffforschers Morphosys rutschten nach dem Bericht für das dritte Quartal um fast fünf Prozent ab. Die bis zur Vorwoche verbuchten deutlichen Kursgewinne werden damit weiter korrigiert./ajx/mis

