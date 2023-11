APA ots news: UNIQA präsentiert neue Kampagne "gemeinsam Vorsprung leben"

Neue UNIQA Kampagne betont Rolle als verlässliche Partnerin für Firmenkund:innen Wien (APA-ots) - * Rund 120.000 Firmenkund:innen - vom Einzelunternehmen bis hin zum Industriebetrieb - vertrauen auf die Lösungen von UNIQA Corporate * Firmenkundenstrategie fokussiert Nachhaltigkeit, maßgeschneiderte Versicherungslösungen und Mehrwertleistungen Am 16. November startet die dritte Corporate Business Kampagne in der Geschichte von UNIQA. Sie untermauert die konzernweite Firmenkundenstrategie und zielt darauf ab, UNIQA als starke Partnerin von Firmenkund:innen stärker zu positionieren. Mit der neuen Kampagne und dem Aufruf "gemeinsam Vorsprung leben" will UNIQA veranschaulichen, dass das Angebot für Firmenkund:innen über eine einfache Versicherung hinaus geht und zahlreiche Services geboten werden, die Unternehmen bei ihrem Wachstum unterstützen. Dafür werden in fünf Videos UNIQA Corporate Business Kund:innen vor den Vorhang geholt, um die Vielfalt der Firmenkund:innen zu präsentieren: Gemeinsam mit OBRIST Group, Hotel Guglwald, Weingut Scheiblhofer, CURA COSMETICS GROUP und WIHO Hofbauer wird veranschaulicht, wie UNIQA Partnerschaften auf Augenhöhe in der Praxis lebt. Unabhängig von der Größe - ob Einzelunternehmen oder international agierender Industriebetrieb - UNIQA erweist sich als verlässliche Partnerin für Unternehmen aller Dimensionen. Von der Risikoeinschätzung über passende Versicherungslösungen bis zur Schadenabwicklung werden mit Expert:innen vor Ort für Firmenkund:innen individuelle Konzepte erarbeitet. Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich UNIQA Insurance Group AG: "Das Firmenkundengeschäft in Österreich entwickelt sich in den letzten Jahren sehr gut und wir wachsen in diesem Segment jedes Jahr durchschnittlich um fünf Prozent. Rund 120.000 Firmenkund:innen schenken uns bereits ihr Vertrauen - ein Zeichen dafür, dass sich unsere Firmenkunden:innen auf unser Wort und unsere Expertise verlassen. Unser strategisches Ziel ist, uns noch stärker als Firmenkundenversicherung vor Ort zu positionieren. Mit unserer aktuellen Kampagne wenden wir uns insbesondere an Klein- und Mittelbetriebe mit dem Angebot, Unternehmen mit unserem Einsatz und unserem Know-how erfolgreich auf ihrem Weg zu begleiten." Das Angebot reicht dabei von der Beratung im Bereich der Nachhaltigkeit bis hin zu Mehrwertleistungen wie Affinity-Lösungen - sprich: Versicherungsprodukte, die B2B-Kund:innen ihren Endkund:innen als Zusatz zu ihrem Kernsortiment anbieten - und Employee Benefits. Bei Letzteren spielt auch das neu gegründete Tochterunternehmen Mavie mit innovativen Corporate-Health-Konzepten eine essenzielle Rolle. Die kundenzentrierten Lösungen für Diagnostik, physische und mentale Gesundheit sowie Ernährung stehen bereits 150 Unternehmen mit insgesamt 120.000 Mitarbeitenden zur Verfügung. Die neue internationale Firmenkundenstrategie, die neben Österreich auch in allen anderen Ländern, in denen UNIQA tätig ist, ausgerollt wird, bietet UNIQA Corporate Kund:innen künftig noch passgenauere Versicherungslösungen. Diese stellen sich für kleinere Unternehmen in Form von individuell kombinierbaren Standardlösungen im Baukastensystem dar, während für große Industriekund:innen maßgeschneiderte Konzepte entwickelt werden. Einen besonderen Fokus spielt hier auch das Thema Nachhaltigkeit: UNIQA berät Firmenkund:innen nicht nur über klimawandelbezogenen Risiken, sondern unterstützt sie auch auf dem Weg zum nachhaltigen Wirtschaften. Zusätzlich dazu arbeitet UNIQA an Versicherungslösungen, um kreislaufwirtschaftliche Prozesse zu unterstützen. Die Corporate Business Kampagne wurde von UNIQA gemeinsam mit BSH Advisors entwickelt und richtet sich vorrangig an Unternehmer:innen und Entscheidungsträger:innen. Die emotionalen Sujets werden von 16. November bis 17. Dezember im Wirtschaftsumfeld von Online und Printmedien sowie auf Social Media - vorwiegend über das Businessnetzwerk LinkedIn - zu sehen sein. Landingpage: [https://www.uniqa.at/versicherung/unternehmen/firmenkunden-erzaehlen .h] (https://www.uniqa.at/versicherung/unternehmen/firmenkunden-erzaehlen .html)[tml] (https://www.uniqa.at/versicherung/unternehmen/firmenkunden-erzaehlen .html) UNIQA Group Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 18 Ländern über 16 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten vertreten. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. Rückfragehinweis: Natascha A. Smole Pressesprecherin UNIQA Insurance Group AG Untere Donaustraße 21 A-1029 Wien Mobil: +43 664 88827382 E-Mail: natascha.smole@uniqa.at