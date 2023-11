Versicherer Zurich auf Kurs angepeilten Gewinnwachstum

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die Zurich Insurance Group hat ihre für den Zeitraum 2023 bis 2025 ausgegebenen Finanzziele bekräftigt.

"Wir sind auf dem besten Weg, unser Ziel von acht Prozent Wachstum des Gewinns pro Aktie zu erreichen", teilte der Versicherungskonzern am Donnerstag vor einer Investorenveranstaltung in London mit. Zurich verfolge seine strategischen Ziele weiter.

Europas fünftgrößter Versicherer strebt zudem basierend auf dem Betriebsgewinn nach Steuern eine Eigenkapitalrendite von mehr als 20 Prozent an. Im dreijährigen Planungszeitraum sollen in Summe mehr als 13,5 Milliarden Dollar Mittelzuflüsse erwirtschaftet werden. Das Unternehmen will - basierend auf dem Regelwerk Swiss Solvency Test (SST) - mindestens 160 Prozent des benötigten Kapitals vorhalten. An die Aktionäre sollen rund 75 Prozent des Nettogewinns ausgeschüttet werden, wobei die zuletzt bezahlte Dividende von 24 Franken je Aktie als Untergrenze gilt.

Zurich hatte vergangene Woche einen kräftigen Anstieg der Prämieneinnahmen in den ersten neun Monaten bekanntgegeben und seinen Aktionären ergänzend zur Dividende einen Aktienrückkauf in Aussicht gestellt.

(Bericht von Paul Arnold, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)