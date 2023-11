BROADCOM - Mittelfristig mit weiterem Potenzial

Broadcom Inc. - WKN: A2JG9Z - ISIN: US11135F1012 - Kurs: 959,550 $ (Nasdaq)

Die Broadcom-Aktie befindet sich in einer langfristigen Rally. Am 30. Mai 2023 erreicht die Aktie ein Allzeithoch bei 921,78 USD. Danach schwenkte sie in eine mehrere Monate andauernde Seitwärtsbewegung zwischen diesem Hoch und einer Unterstützungszone zwischen 795,09 USD und 776,38 USD ein.

Am 10. November gelang der Ausbruch über den Widerstandsbereich um 921,78 USD. Dieser Ausbruch stellt ein mittelfristiges Kaufsignal dar. Im ersten Schritt kletterte der Wert auf ein neues Rekordhoch bei 981,75 USD.

Im gestrigen Handel durchbrach der Wert in der Eröffnung die kleine Unterstützung bei 966,91 USD und den steilen Aufwärtstrend seit 01. November. Dabei wurde das Aufwärtsgap vom 14. November geschlossen. Anschließend lief der Aktienkurs mehrere Stunden seitwärts.

Rücksetzer würde neue Chancen bieten

Das mittelfristige Chartbild der Broadcom-Aktie ist klar bullisch. Ein Anstieg gen 1.100 USD ist auf Sicht von mehreren Wochen möglich. Im kurzfristigen Bereich deutet einiges auf eine kleinere Konsolidierung hin. Diese könnte zu Abgaben bis ca. 923,56 USD bis 915,79 USD führen.

Sollte der Wert aber über 966,91 USD ausbrechen, bestünde sofort die Chance auf eine Rallyfortsetzung. Am mittelfristigen Ziel würde sich dadurch nichts ändern.

Fazit: Die Broadcom-Aktie könnte in den nächsten Tagen leicht zurückkommen und das letzte Ausbruchslevel von oben testen. Dies würde noch einmal Einstiegschancen bieten.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)