DAX: Konsolidierung voraus

Der Deutsche Aktienindex DAX markierte am Donnerstag zwar noch ein frisches Wochenhoch um 15.862 Punkten, musste sich aber dem anschließenden Abwärtsdruck der US-Märkte beugen und fiel wieder etwas zurück. Es deutet sich an den weltweiten Märkten nun eine gesunde Konsolidierung nach der Rallye der letzten Tage an.

Für das heimische Leitbarometer besteht zunächst einmal die Möglichkeit eines Kurslückenschlusses, dies wäre mit Abschlägen auf 15.710 Punkten verbunden. Darunter findet der DAX bei 15.575 und 15.438 Zählern weitere Unterstützungen vor. Spätestens am EMA 200 dürfte wieder eine Trendwende zur Oberseite anstehen.

Im Anschluss könnte innerhalb einer fünfwelligen Impulswelle das Widerstandscluster zwischen 15.909 und 16.060 Punkten angesteuert werden. An dieser Stelle müsste eine erneute Auswertung erfolgen.

Erste Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen erst ab 10:00 Uhr mit dem EZB-Leistungsbilanzsaldo aus September (saisonbereinigt) sowie den endgültigen Verbraucherpreisen aus Oktober auf der Agenda. Bis 14:30 Uhr bleibt es ruhig, erst im Anschluss werden US-Baugenehmigungen und Baubeginne aus Oktober (annualisiert) vorgestellt.