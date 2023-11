EQS-CMS: LPKF Laser & Electronics SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: LPKF Laser & Electronics SE / Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sowie Korrektur der Bekanntmachung vom 13.11.2023 nach Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V

17.11.2023 / 11:01 CET/CEST

Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sowie Korrektur der Bekanntmachung vom 13.11.2023 nach Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission

Erwerb eigener Aktien - Abschlussmeldung



Garbsen, den 17. November 2023 – Im Zeitraum vom 14.11.2023 bis einschließlich 16.11.2023 hat die LPKF Laser & Electronics SE (LPKF) insgesamt 20.335 Stück Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben.



Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der volumengewichtete Durchschnittskurs sowie das Volumen in Euro pro Tag sind wie folgt: Datum (MMTTJJJJ) Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Volumengewichteter Durchschnittskurs (Euro)1 Volumen (Euro) 11/14/2023 17.338 9,2958 161.170,70 11/15/2023 1.980 9,4274 18.666,34 11/16/2023 1.017 9,3627 9.521,83 Gesamt 20.335 9,3120 189.358,87 1 ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen



Der Aktienrückkauf erfolgte durch eine von LPKF beauftragte Bank ausschließlich über den elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA). Das Aktienrückkaufprogramm von LPKF ist damit beendet.



LPKF hält die 20.335 erworbenen Aktien als eigene Aktien. Die eigenen Aktien werden nunmehr nach Maßgabe der Planbedingungen an die Mitarbeiter, die am Mitarbeiterbeteiligungsprogramm teilgenommen haben, übertragen.



In der Bekanntmachung vom 13. November 2023 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU)2016/1052 wird der dort angegebene Investitionsbetrag von 212.760 EUR auf 189.360 EUR korrigiert.



Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auch im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: https://www.lpkf.com/de/investor-relations/aktie



