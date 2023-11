INTEL - Aktie im Rallywahn!

Intel Corp. - WKN: 855681 - ISIN: US4581401001 - Kurs: 43,350 $ (Nasdaq)

Bereits im Vorfeld der gestrigen Kursgewinne befand sich die Intel-Aktie mittelfristig in einem Aufwärtstrend. Gestern konnte sich die Rally aber noch einmal beschleunigen. Die Aktie legte um 6,75 % zu und war damit eine der stärksten US-Aktien. Das japanische Analystenhaus Mizuho Securuties empfahl die Aktie zum Kauf. Damit prallen jedoch zwei Welten aufeinander. Können sich die Käufer auch in den kommenden Wochen durchsetzen?

Trend trifft auf Widerstand!

Anleger hoffen natürlich, dass sich der Aufwärtstrend in den kommenden Wochen weiter fortsetzt. Dafür spricht zum Beispiel die Saisonalität. Im November und Dezember liegt strategisch die stärkste Rallyphase in der Intel-Aktie vor. Dem scheint man auch aktuell wieder Genüge tun zu wollen, denn pünktlich Ende Oktober startete die aktuelle Kaufwelle.

Auch die Kaufwelle selbst erhöht die Chance auf weiter anziehende Notierungen. Immerhin zeigt der Trend schon seit Anfang des Jahres nach oben. Und wie heißt es so schön: the trend is your friend.

Die größte Herausforderung für die Bullen besteht momentan im Widerstandsbereich um 43 USD. Dieser Preisbereich war drei Jahre lang eine massive Unterstützung, bevor diese im Mai 2022 bärisch gebrochen wurde. Den aktuellen Rücklauf an diese alte Unterstützung könnten noch einige Marktteilnehmer für den Ausstieg nutzen, was die Aktie charttechnisch belasten würde. Zudem bestünde die Möglichkeit, dass charttechnisch orientierte Marktteilnehmer diesem Preisbereich in der Annahme einer Topbildung für Verkäufe nutzen.

Fazit: Die Intel-Aktie ist derzeit bullisch unterwegs und läuft es für die Käufer gut, könnten in den nächsten Monaten sogar weitere Kursgewinne bis fast 70 USD folgen. Zwischenzeitliche Konsolidierungen und Korrekturen müssten dabei jedoch eingeplant werden. Zudem sollte gerade im aktuellen Preisbereich bis hin zu knapp 50 USD das Kursgeschehen engmaschig verfolgt werden. Eine Topbildung hier ist nämlich nicht gänzlich ausgeschlossen.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)