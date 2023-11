Trading-Chance Delivery Hero: In dieser Zone könnten die Bären zurückkommen

Werbung

In den vergangenen drei Wochen ist die Delivery Hero-Aktie in der Spitze um 55 Prozent gestiegen. Angesichts des vorherigen, gewaltigen Abwärtsimpulses klingt das nach mehr, als es ist. Aber es könnte reichen, um die Bären zurückzubringen, zumal die Aktie jetzt eine massive Widerstandszone erreicht hat. Eine Trading-Chance Short.

Als die Verluste von Delivery Hero die Anleger im Sommer unangenehm überraschten, begann die Aktie zu fallen, wobei man beobachten konnte, dass offenbar viele ihr Geld einfach in die zumindest branchenähnliche HelloFresh umschichteten. Jetzt überraschte HelloFresh mit einer Gewinnwarnung – und Delivery Hero legt zugleich zu. Zwar könnte man das auf die im Wochenverlauf vorgelegten Zahlen bei Delivery Hero zurückführen. Aber die waren beileibe nicht so gut, dass man aus ihnen viel Luft für die Aktie nach oben herauslesen könnte, zumal:

Noch ein weiter Weg bis zur „schwarzen Null“

Dass unser vor zwei Monaten vorgestellter Long-Trade auf Delivery Hero ausgestoppt wurde, weil die eigentlich massive Unterstützungszone 29,31 zu 30,40 Euro ohne allzu große Gegenwehr unterboten wurde und der Kurs danach recht deutlich weiter abrutschte, zeigt, dass sich die Sicht vieler Marktteilnehmer auf die Zukunftsperspektive des Mahlzeiten-Lieferservice eingetrübt hat. Dass das Unternehmen Anfang der Woche aufzeigte, dass man jetzt wenigstens operativ Geld verdient, war dabei erwartet worden. Und es blieb da und bleibt weiterhin die Frage offen, wann die schwarze Null auch unter dem Strich, beim Nettogewinn, erreicht werden könnte.

Die Analysten haben hier zwar immer noch hohe Kursziele. Aber das Erreichen der Netto-Gewinnschwelle sieht man im Schnitt erst für das Jahr 2025. Und die hohen Kursziele haben nicht verhindert, dass die Aktie immer weiter fiel … bis Ende Oktober eine Aufwärtsbewegung startete. Aber die könnte aus mehreren Gründen eine nur noch begrenzte Reichweite haben.

Aktie überkauft, massive Widerstandszone erreicht

Der Sturmlauf der Delivery Hero-Aktie seit Ende Oktober führt den Kurs aktuell und intraday zwar leicht über die im Februar etablierte Abwärtstrendlinie. Aber es bleiben die markanten Zwischentiefs vom Juni bei 33,70 und, wichtiger noch die 200-Tage-Linie bei aktuell 34,51 Euro als massive, potenzielle Widerstände. Wären die Rahmenbedingungen an sich und die Perspektive für Delivery Hero im Besonderen klar bullisch, müssten diese Hürden keine dauerhafte Bremse sein. Aber beides ist eben nicht bullisch … und hinzu kommt, dass die Aktie jetzt auch markttechnisch überkauft ist, wie im Chart unten mit eingeblendete RSI-Indikator zeigt.

Quelle: marketmaker pp4

Damit wäre jetzt eine Konstellation erreicht, in der sich das bärische Lager, das üblicherweise unsichtbar macht, solange eine Aktie eine dynamische Aufwärtsbewegung vollzieht, wieder zeigt. Hier einen trendkonformen Short-Trade mit moderatem Hebel und einem nicht zu weiten, aber doch ein leichtes „Überschießen“ aushaltenden Stop Loss zu erwägen, wäre damit ein naheliegender Gedanke.

Der übergeordnete Trend weist weiter abwärts – Short wäre damit folgerichtig

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 46,274 Euro, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 2,5. Den Stop Loss würden wir bei 37,70 Euro in der Aktie ansiedeln, dieser Level entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 0,84 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Delivery Hero lautet HG8DN4.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 33,70 Euro, 34,51 Euro, 41,17 Euro, 43,96 Euro

Unterstützungen: 30,40 Euro, 29,31 Euro, 21,72 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Delivery Hero

Basiswert Delivery Hero WKN HG8DN4 ISIN DE000HG8DN41 Basispreis 46,274 Euro K.O.-Schwelle 46,274 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 2,5 Stop Loss Zertifikat 0,84 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.