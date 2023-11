2 Aktien, die ganz weit oben auf meiner Watchlist stehen!

Die Suche nach aussichtsreichen Anlagemöglichkeiten erfordert eine Watchlist mit Qualitätsaktien und Geduld. Zwei Unternehmen, die derzeit ganz oben auf meiner Watchlist stehen, sind Prologis (WKN: A1JBD1) und Atoss Software (WKN: 510440).

Beide Unternehmen zeichnen sich durch starkes Wachstum bei hoher Profitabilität aus. Allerdings gibt es auch Risiken, die jeweils unterschiedlicher Natur sind. Doch dazu später mehr.

Prologis: Fokus auf Logistikimmobilien

Prologis ist ein weltweit führender Anbieter von Logistikimmobilien. Das belgische Unternehmen fällt mir seit einiger Zeit durch sein stetiges Wachstum und seine starke Position im boomenden E-Commerce-Sektor auf.

Mit einem umfangreichen Portfolio an Logistik- und Distributionszentren in Schlüsselmärkten weltweit profitiert Prologis von der steigenden Nachfrage nach modernen Lagerflächen. Die stetige Zunahme von Online-Einkäufen und die Notwendigkeit einer effizienten Lieferkette machen Prologis hier zu einem strategischen Akteur in der sich verändernden Handelslandschaft.

Prologis hat sich in diesem aufstrebenden Markt eine herausragende Position erarbeitet. Das 1983 gegründete Unternehmen verwaltet heute ein Vermögen von fast 200 Mrd. US-Dollar.

Zugegebenermaßen ist die Zugehörigkeit zum kapitalintensiven Immobilienmarkt derzeit eines der größten Probleme von REITs. Zwar ist das Unternehmen im spannenden Logistiksegment beheimatet, doch es belasten die hohen Schulden, mit denen die Immobilien und Projekte finanziert werden. So standen zum 30. September 2023 über 27 Mrd. US-Dollar an reinen Schulden in der Bilanz. Hinzu kommen weitere Verbindlichkeiten in Höhe von 4,4 Mrd. US-Dollar.

Langfristig könnte sich die Verschuldungssituation bei einem raschen Anstieg des Zinsniveaus negativ auf die Ertragslage auswirken. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass das Unternehmen mit einer Kapitalbasis von über 58 Mrd. USD solide aufgestellt ist. Das Kreditrating liegt bei A3/A.

Wie auch immer, die Investoren scheinen etwas verschreckt zu sein, denn der Aktienkurs hat seit seinen Höchstständen von knapp 180 Euro im Frühjahr 2022 deutlich verloren. Zuletzt notierte die Aktie bei knapp über 100 Euro.

Langsam könnte es aber spannend werden, denn die erwartete Dividendenrendite liegt bei 3,4 %. Gemessen am erwarteten Core-FFO von 5,59 US-Dollar ergibt sich ein Multiplikator von 17.

Atoss Software: Verzehnfacher-Aktie mit Potenzial

Ein weiterer Titel, der meine Aufmerksamkeit erregt, ist Atoss Software. Das deutsche Unternehmen hat sich auf Workforce-Management-Lösungen spezialisiert und bietet innovative Softwareprodukte an, die Unternehmen dabei unterstützen, ihren Personaleinsatz effizient zu planen und zu steuern.

Spannend dabei ist, dass sich das Unternehmen in einer Nische zwischen den großen Tech-Playern sehr erfolgreich entwickelt. Die Aktie hat sich in den letzten Jahren gut verzehnfacht.

Die wachsende Bedeutung von Workforce Management in einer zunehmend digitalen und flexiblen Arbeitswelt macht Atoss Software zu einem weiterhin potenziell vielversprechenden Investment. Mit einer soliden Geschäftsstrategie und einem starken Track Record hat Atoss Software für mich das klare Potenzial, in den kommenden Jahren weiter zu wachsen.

Allerdings sehe ich auch Risiken, die für mich vor allem in der hohen Bewertung sowie im möglichen Wettbewerb liegen. Der Technologiesektor ist häufig von disruptiven Kräften geprägt, denen auch Atoss Software irgendwann unterliegen könnte. Der bisherige Erfolg von Atoss könnte langfristig mehr Wettbewerb anziehen.

Fazit

Beide Unternehmen zeichnen sich durch Stabilität und eine klare Vision in attraktiven Wachstumsmärkten aus. So profitiert Prologis vom weltweiten Trend zu mehr E-Commerce, während Atoss Software die steigende Nachfrage nach modernen Lösungen im Bereich Workforce Management bedient.

Trotz Risiken sind Prologis und Atoss Software für mich vielversprechende Kandidaten, die ich auf meiner Watchlist genau beobachten werde. Vor allem der Preis dürfte hier die entscheidende Variable sein, damit diese Qualitätsaktien den Weg in mein Portfolio finden. Bis dahin heißt es abwarten und Tee trinken.

Der Artikel 2 Aktien, die ganz weit oben auf meiner Watchlist stehen! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der nächste Bullenmarkt steht in den Startlöchern!

Bist du bereit für den nächsten Bullenmarkt? Oder siehst du wieder einmal zu, wie andere Investoren in einer Aufwärtsphase die große Rendite einfahren und du weit hinter der Aktienperformance des Marktes zurückbleibst? Das muss nicht sein. Mit den Tipps und Tricks der Aktienwelt360 wirst du bestmöglich vom kommenden Aufschwung profitieren. Zudem verraten wir dir drei Aktien, von denen wir glauben: Sie werden im kommenden Bullenmarkt so richtig durchstarten!

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis zu lesen.

Frank Seehawer besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Atoss Software und Prologis.

Aktienwelt360 2023