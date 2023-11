Trading-Chance McDonald’s: take the money and run!

Werbung

Erst kam die Wende am Gesamtmarkt, dann legte McDonald’s Ende Oktober ein gutes Quartalsergebnis vor. Beide Faktoren zogen die Aktie deutlich höher. Aber jetzt ist sie an eine markante Widerstandszone gelaufen … und die Zeichen mehren sich, dass die hohen Zinsen jetzt ihre Bremswirkung auf die Verbraucher entfalten. Die Gewinnmitnahme bei dem am 4.10. hier vorgestellten Long-Trade wäre jetzt unbedingt zu überlegen – und der Switch auf Short ebenfalls.

Am 30.10. legte McDonald’s eine Quartalbilanz vor die, wie üblich, solide über den Schätzungen der Analysten lag. 2022 war ein Jahr mit rückläufigen Gewinnen, aber für 2023 erwartet man einen Rekordgewinn, über dem bisherigen von 2021. McDonald’s ist es bislang gelungen, im Kielwasser der Inflation Preiserhöhungen durchzusetzen, die den Anstieg der eigenen Kosten übersteigen. Aber das dürfte nicht ewig so weitergehen, denn:

Die hohen Zinsen beginnen die Verbraucher zu bremsen

Es dauert bisweilen lange, bis hohe Zinsen Auswirkungen auf den Konsum zeitigen. Auch, wenn Kredite für den Konsum in den Industrienationen seit Jahrzehnten eine stetig steigende Rolle spielen: Man nimmt sie nicht alle Tage auf. Auch die Wirkung der Refinanzierung laufender Kredite zu dann weit höheren Zinsen, die das verbleibende, freie Einkommen beschneiden, ist ein, auf die Verbraucher insgesamt gesehen, schleichender Prozess.

Aber die bescheiden ausgefallenen Quartalszahlen beim Handelsriesen Walmart und der noch bescheidenere Ausblick der Supermarktkette deuten an, dass die Bremswirkung jetzt einsetzt. Und das kann eine Fast Food-Kette wie McDonald’s, die zwar unangefochtener Marktführer ist, andererseits aber mittlerweile als „teuer“ empfunden wird, problematisch werden. Diese vergangenen Donnerstag vorgelegten Walmart-Zahlen konnten die Aktie zwar bislang noch nicht bremsen. Aber sie ist auch erst jetzt an einem entscheidenden Widerstandsbereich angekommen, an dem sich die bullische Seite überlegen könnte, hier erst einmal den Gewinn mitzunehmen und sich davonzumachen, sprich:

Überkauft vor massivem Kreuzwiderstand

Erst jetzt würde das Chartbild ein „take the money and run“ auch nahelegen. Wir sehen im Chart, dass die McDonald’s-Aktie nahe an den massiv wirkenden Kreuzwiderstand aus der 200-Tage-Linie, der Nackenlinie des im Spätsommer vollendeten Doppeltopps und zwei Zwischenhochs vom November und Dezember 2022 zwischen 278,92 US-Dollar und 281,67 US-Dollar herangelaufen ist. Damit nicht genug:

Jetzt ist der McDonald’s-Kurs auch markttechnisch überkauft. Damit stünde nicht nur die Mitnahme der aktuell ca. 28 Prozent Gewinn beim am 4.10. vorgestellten Long-Trade zur Debatte, sondern auch der Wechsel auf die Short-Seite. Für risikofreudige Trader allemal eine interessante Gemengelage, zumal ein Short-Trade auch mit einem relativ engen Stop Loss leicht über dem genannten Kreuzwiderstand versehen werden kann.

Hier ließe sich mit einem engen Stop Loss arbeiten

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 335,560 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 4,5. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 288,50 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat auf Basis eines Euro/US-Dollar-Umrechnungskurses von momentan 1,0920 einem Kurs von ca. 0,42 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf McDonald‘s lautet HG0FZ8.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 278,92 US-Dollar, 280,18 US-Dollar, 281,67 US-Dollar, 286,20 US-Dollar

Unterstützungen: 265,16 US-Dollar, 259,51 US-Dollar, 245,73 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf McDonald‘s

Basiswert McDonald's WKN HG0FZ8 ISIN DE000HG0FZ84 Basispreis 335,560 US-Dollar K.O.-Schwelle 335,560 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 4,5 Stop Loss Zertifikat 0,42 Euro

