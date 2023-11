EQS-News: Intershop Communications AG erweitert Vorstand

EQS-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Personalie

Intershop Communications AG erweitert Vorstand



21.11.2023 / 08:58 CET/CEST

Jena, 21. November 2023 – Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung und Großhandel, gibt eine anstehende Erweiterung im Vorstand bekannt. – Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung und Großhandel, gibt eine anstehende Erweiterung im Vorstand bekannt. Ab dem 1. Dezember 2023 wird Markus Dränert den Intershop-Vorstand um Markus Klahn (CEO) und Petra Stappenbeck (CFO) als weiteres Vorstandsmitglied für das operative Geschäft ergänzen. Markus Dränert wird in seiner Verantwortung als COO die Weiterentwicklung des Cloud-Angebotes und die Umsetzung der KI-Strategie vorantreiben. Frank Fischer, Aufsichtsratsvorsitzender der Intershop Communications AG, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Markus Dränert einen innovativen Manager gewinnen konnten. Er wird mit seiner langjährigen und umfangreichen Software- und Cloud-Transformation-Erfahrung das Management optimal ergänzen.“ Markus Dränert (47) ist Diplom-Betriebswirt und verantwortete zuletzt als Operating Partner bei AURELIUS Wachstumskapital den Bereich Software & Technology. Als New Venture Partner beim Company Builder Finleap baute er als CEO für ein Portfoliounternehmen das spätere Finleap Connect mit einer Organisation mit mehr als 100 Mitarbeitern auf und war u.a. auch für die Fusion und Integration von zwei SaaS-Fintech-Unternehmen verantwortlich. Als Geschäftsführer der Haufe-Lexware hat Markus Dränert mehrere Jahre maßgeblich die erfolgreiche Cloud-Transformation des Markenbereichs Lexware in der Haufe Group vorangetrieben. Davor begleitete er unterschiedliche Management- und Führungspositionen innerhalb der Deutschen Telekom. Kontakt:

Investor Relations

Mercedes Celine Zaremba

T: +49-3641-50-1000

ir@intershop.de



