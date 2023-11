Extra Space Storage: Lieber spät als nie

Noch Anfang letzten Jahres notierte Extra Space Storage bei 228,84 US-Dollar, als der Geldhahn anfing zu versiegen, drehte auch die Aktie in einen Abwärtstrend und fiel bis Anfang November auf 101,19 US-Dollar zurück. Dabei unterschritt das Wertpapier die Unterstützungszone um 124,46 US-Dollar signifikant, wurde aber recht zügig wieder über diese Marke zurückgeholt. Das ganze allerdings in einer einzigen Kaufwelle, weshalb hier eine klassische 123-Erholungsbewegung zu vermuten ist und diese weiteren Raum auf der Oberseite bereithält.

EMA 50 geknackt

Der dynamische Kurssprung über den 50-Wochen-Durchschnitt hat dem Wertpapier direkte Kursgewinne an 130,00 US-Dollar beschert, in einer 123-Erholung könnten weitere Gewinne an 142,86 US-Dollar folgen, womit ein untergeordneter Abwärtstrend sowie der EMA 200 einem Test ausgesetzt werden dürften. Entsprechend gut würde sich dieses Szenario für einen kurzzeitigen Long-Einstieg anbieten. Auf der Unterseite würden Notierungen von unter 100,00 US-Dollar die Gefahr eines Rückschlags auf 90,88 und darunter sogar 72,70 US-Dollar für Extra Space Storage sichtlich erhöhen.