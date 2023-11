INTEL - Beeindruckend, aber auch nachhaltig?

Intel Corp. - WKN: 855681 - ISIN: US4581401001 - Kurs: 44,740 $ (Nasdaq)

Die Intel-Aktie ist im langfristigen Vergleich eine der schwächeren großen Tech-Aktien. Denn fast alle dieser Aktien haben ihr Allzeithoch aus dem Jahr 2000 schon vor Jahren überwunden. Die Intel-Aktie näherte sich diesem Hoch bei 75,81 USD im Januar 2020 zwar an, aber sie erreichte es nicht.

Nach einem Hoch bei 69,29 USD schwenkte der Wert in eine große Seitwärtsbewegung ein, die er im Juni 2022 nach unten auflöste. Dies führte zu einem Abverkauf 24,59 USD im Oktober 2022. Im Februar 2023 testete der Wert diese Marke noch einmal.

Seitdem befindet er sich in einer Aufwärtsbewegung. In der letzten Woche kam es zu einem knappen Ausbruch über den Widerstandsbereich um 42,04-42,76 USD. Diese Zone hatte die jahrelange Seitwärtsbewegung auf der Unterseite begrenzt. Zudem brach der Wert über die obere Begrenzung der Rally seit Februar aus. In dieser Woche legt der Aktienkurs weiter zu. Es kommt zu einer Annäherung an den Widerstand durch das log. 61,8%-Retracement der Abwärtsbewegung ab April 2021. Dieses Retracement liegt bei 46,31 USD.

Geht die Rally weiter?

Das große Chartbild der Intel-Aktie hat sich zuletzt deutlich verbessert. Mit dem Ausbruch über die Zone zwischen 42,04 und 42,76 USD ergab sich die Chance auf eine weitere Rally in Richtung 68,49-69,29 USD. Die nächste wichtige Hürde liegt bei 46,31 USD. Solange diese intakt ist, besteht die Gefahr, dass der Anstieg über die Widerstandszone ein Fehlsignal ist. Ein Rückfall unter 42,04 USD wäre ein Warnschuss für die Bullen, ein Rückfall unter 40,06 USD wäre vermutlich eine Absage an die Rally.

Fazit: Die Bullen haben auf mittelfristige Sicht gute Chancen. Aber ein direktes Hinterherspringen scheint nach der steilen Rally und nahe dem Widerstand bei 46,31 USD nicht ratsam.

