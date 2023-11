Silber – Technisches Bild hellt sich weiter auf!

Werbung

Die Lage: US-Dollar-Schwäche sorgt für Schwung!

Silber rückte wie die klassische Krisenwährung Gold nach der Krise im Nahen Osten nach dem Terrorangriff der Hamas und dem militärischen Eingreifen der israelischen Armee im Gazastreifen erneut in den Fokus der Anleger. Nachdem die Gefahr einer weiteren Eskalation im Nahost-Konflikt im Zuge eines möglichen militärischen Eingreifens des Iran gebannt ist, gaben die Silberpreisnotierungen zwischenzeitlich deutlicher nach. Support kam für den Silberpreis zuletzt jedoch von der Währungsseite. Nachdem viele Marktteilnehmer nach den jüngsten US-Inflationsdaten auf ein mögliches Ende der restriktiven US-Geldpolitik setzen, gab auch der US-Dollar gegenüber anderen Leitwährungen wie dem Euro deutlich nach. Da Silber wie andere Industrie- und Edelmetalle in US-Dollar gehandelt werden, verbilligt sich der Erwerb für Käufer außerhalb des US-Dollarraums, was die Nachfrage vor allem in den Emerging-Markets ankurbeln dürfte.

Die Perspektive: Energiewende befeuert Silbernachfrage

Mittelfristig dürfte die Silbernachfrage aus der Industrie vor allem aufgrund der Energiewende und dem Siegeszug der Elektromobilität deutlich zulegen. Zu diesem Schluss kommt das Silver Institute in einer Mitte November veröffentlichten Analyse. Demnach dürfte die Silbernachfrage aus der Industrie in 2023 gegenüber dem Vorjahr um knapp 8 % auf 632 Millionen Unzen zulegen und damit einen neuen Rekordwert erreichen. Ein Trend, der sich auch in den kommenden Jahren weiter fortsetzen dürfte. Vor allem der Ausbau der weltweiten Solarkapazitäten dürfte demnach auch mittelfristig für eine höhere Silbernachfrage sorgen. Denn gerade bei Solarmodulen mit hohem Wirkungsgrad spielt Silber nach wie vor eine wichtige Rolle und lässt sich nur schwer substituieren. Da der Ausbau der weltweiten Photovoltaikkapazitäten weltweit mit milliardenschweren Subventionen gefördert wird, dürfte die Silbernachfrage aus der Solarindustrie in den kommenden Jahren weiter kräftig anziehen. Schätzungen zufolge dürfte die Nachfrage nach Silber aus der Solarindustrie demnach bis 2025 auf 170 bis 180 Millionen Unzen anziehen, nachdem für 2023 laut Erhebungen des Silver Institute rund 163 Millionen Unzen Silber für die Herstellung von Solarmodulen benötigt werden.

Trading-Taktik: Nachdem Rücksetzer im Bereich der Marke von 22,50 USD mit Käufen beantwortet wurden, setzte Silber seine Aufwärtsbewegung nach dem Breakout über die Marke von 23 USD weiter fort. Kurzfristig ist der Silberpreis nach der dynamischen Aufwärtsbewegung der vergangenen Handelstage kurzfristig überkauft. Gelingt nach einer Konsolidierung über die Zeit- oder die Preisachse der Breakout aus dem seit Mitte Mai bestehenden übergeordneten Abwärtstrend, bietet sich ein prozyklischer Long-Einstieg an. Positionen lassen sich hier mit einem Stop-Loss im Bereich unterhalb des jüngsten Verlaufstiefs bei 21,70 USD absichern.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DJ6HE9) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negative wie positive) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen des Silber Future Contract-Rohstoffs. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Knock-Out-Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichem Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,00.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 21.11.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion