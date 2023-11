ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für GSK auf 1550 Pence - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GSK von 1650 auf 1550 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Peter Welford kappte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach dem dritten Quartal seine Schätzungen für die Briten. Es brauche bessere Berechenbarkeit für das Magenmittel Zantac und laufende Fortschritte in der Entwicklung./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2023 / 08:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2023 / 19:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------